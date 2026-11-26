26 nov. 2026 - 23:40 hrs.

¿Qué pasó?

El implantólogo bucomaxilofacial Francisco Valdés Pérez, cuyo nombre aparece en el certificado odontológico presentado por la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, aseguró que el documento no fue emitido ni firmado por él.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el profesional sostuvo que “el documento en cuestión no es de mi autoría. Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización”.

Profesional anuncia acciones legales

La parlamentaria presentó una licencia médica por 14 días tras una intervención odontológica de urgencia. Según informó su equipo, Parisi sufrió una complicación infecciosa asociada a un implante dental instalado el pasado 30 de octubre, situación que la llevó a acudir a una clínica odontológica de Vitacura, donde trabaja Valdés.

Sin embargo, respecto del certificado fechado el 24 de noviembre de 2026, el implantólogo negó haberlo firmado y manifestó su preocupación por las consecuencias de esta situación.

“Lamento profundamente la confusión y el perjuicio que esta situación ha generado, tanto a mi trayectoria profesional como a los distintos centros de salud en los que me desempeño”, señaló.

Además, reafirmó su compromiso con la ética y la probidad: “Reafirmo mi irrestricto compromiso con la ética y la probidad, así como con el estricto apego a la normativa sanitaria vigente”.

En esa línea, anunció que llevará los antecedentes ante la justicia. “Denunciaré estos hechos ante el Ministerio Público para que se determine quién confeccionó el certificado, dónde se utilizó y con qué finalidad, aspectos sobre los cuales no me corresponde pronunciarme”, indicó.

Finalmente, Valdés advirtió que “ejerceré las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables”.

Declaración ocurre antes de votación de acusación constitucional

La controversia se conoce a pocos días de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en la que la diputada Zandra Parisi deberá participar.

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