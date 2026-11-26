26 nov. 2026 - 23:11 hrs.

Parecen unos lentes de sol comunes, pero tienen una cámara, varios micrófonos, parlantes y un asistente de inteligencia artificial. Los lentes inteligentes que Meta fabrica junto a Ray-Ban se transformaron en uno de los productos tecnológicos más cuestionados de Europa, y este jueves 26 de noviembre de 2026 la discusión llegó a un tribunal.

En Ámsterdam, la Asociación Neerlandesa de Consumidores (Consumentenbond), la organización contra la violencia en línea Offlimits y el organismo de vigilancia tecnológica The Firewall pidieron a la justicia que prohíba su venta en Países Bajos. Las acusan de permitir que cualquier persona sea grabada sin saberlo y sin haber dado su consentimiento.

No es un caso aislado. En distintos países del continente, autoridades de protección de datos, organizaciones civiles y hasta comercios comenzaron a poner límites a estas gafas inteligentes. Estas son las razones detrás de la ofensiva.

Qué se pidió ante el tribunal de Ámsterdam

El tribunal reunió en una sola audiencia las demandas de las tres organizaciones. Según informó la agencia AFP, los demandantes acusan a Meta de infringir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la ley de la Unión Europea que regula cómo se recopila y utiliza la información personal.

Las peticiones tienen matices. La Asociación de Consumidores exige que Meta modifique los lentes y su configuración de fábrica para cumplir con la normativa, y que deje de procesar esos datos para su inteligencia artificial; si eso no es posible, pide prohibir la venta. Offlimits y The Firewall van más lejos: quieren una suspensión inmediata de la venta mientras los lentes puedan grabar sin que nadie lo note.

Estas dos organizaciones optaron por un kort geding, un procedimiento judicial abreviado que en Países Bajos suele resolverse en pocas semanas. Antes de llegar a tribunales, las tres entidades habían enviado a fines de septiembre una advertencia formal a Meta, que dio plazo hasta el 13 de octubre para hacer cambios. La compañía no los hizo.

El problema central: una luz que se puede tapar

La principal crítica apunta a la pequeña luz LED que se enciende en el marco cuando los lentes graban. Para Meta, es la garantía de que nadie es filmado a escondidas. Para sus detractores, es insuficiente.

La Asociación de Consumidores sostiene que esa luz no es lo bastante visible para quienes están alrededor y que, además, puede cubrirse. En internet incluso se venden autoadhesivos diseñados para tapar el indicador. En Alemania, el comisionado de protección de datos de Hamburgo, Thomas Fuchs, aseguró a la cadena ARD que las pruebas de su oficina mostraron que la luz es demasiado tenue para distinguirse con claridad a plena luz del día, según recogió UC Today.

El indicador ya había sido cuestionado antes. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que supervisa a Meta en la Unión Europea porque la empresa tiene allí su sede europea, había puesto en duda que alertara lo suficiente, lo que llevó a la compañía a instalar una luz más grande, intermitente, y un sistema que detecta si está bloqueada.

Los videos que encendieron la alarma en Países Bajos

La ofensiva neerlandesa tiene un origen concreto. El diario AD reveló que cientos de videos de mujeres y niñas grabadas sin su conocimiento con lentes de Meta circulaban en sitios web y canales de Telegram dedicados a difundir este tipo de material.

Tras esa publicación, Offlimits, un centro especializado en abuso sexual en línea, afirmó que también se habían comunicado con la organización personas que fueron filmadas con estos dispositivos. Para los demandantes, ese es el punto clave: una cámara que pasa inadvertida facilita grabaciones que luego no pueden controlarse.

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Hamburgo: grabar a desconocidos choca con la ley

La señal más fuerte desde una autoridad oficial llegó desde Alemania. En septiembre, la autoridad de protección de datos de Hamburgo concluyó que, bajo el RGPD, los lentes de Meta en general no deberían usarse para grabar a personas fuera del círculo cercano de familia y amigos del usuario, según informó el sitio especializado MLex. Fuchs llegó a plantear que una prohibición total podría ser posible.

En ese mismo país, la organización HateAid presentó en agosto una denuncia penal contra Meta, Ray-Ban, Oakley y varias ópticas, en la que pide prohibir la venta del modelo. En Francia, el regulador de privacidad (CNIL, Comisión Nacional de Informática y Libertades) advirtió en mayo que estas gafas pueden normalizar una vigilancia omnipresente.

El rechazo también llegó al comercio. La cadena de ópticas Hans Anders retiró los lentes de sus tiendas y de su sitio web en Países Bajos y en Bélgica, y en Reino Unido varios restaurantes, pubs y cines prohibieron su uso dentro de sus locales.

Qué pasa con las imágenes: el temor por la inteligencia artificial

La segunda gran preocupación es qué ocurre con lo que se graba. Las organizaciones neerlandesas exigen que Meta deje de usar esas imágenes para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, uno de los puntos centrales de la demanda.

El tema ya estaba en la mira de los reguladores. La autoridad irlandesa pidió información a Meta luego de reportes de prensa según los cuales trabajadores subcontratados en Kenia podían ver grabaciones sensibles. Meta, por su parte, sostiene que el contenido compartido se filtra para proteger la privacidad, incluso difuminando rostros, y que el material capturado permanece en el dispositivo del usuario salvo que este decida compartirlo.

Lo que responde Meta

Durante la audiencia en Ámsterdam, los abogados de la compañía argumentaron que prácticamente cualquier producto puede ser mal utilizado por alguien con intención y conocimientos técnicos. También precisaron que los lentes no graban de forma continua ni sin una acción previa del usuario, y que la luz "indica claramente" cuándo se está grabando.

La empresa ya había dejado clara su postura antes del juicio: en octubre, el responsable de dispositivos portátiles de Meta, Alex Himel, aseguró a periodistas neerlandeses que no retirarían el producto del mercado.

Qué viene ahora

Por ahora, ningún país ha prohibido por completo estas gafas, y la Unión Europea no ha anunciado una medida común. Los reguladores europeos de privacidad trabajan en un enfoque conjunto sobre transparencia, consentimiento y protección de las personas grabadas.

Por eso el fallo de Ámsterdam, que podría conocerse en las próximas semanas, es seguido de cerca en todo el continente. Si los jueces dan la razón a los demandantes, sería la primera vez que un tribunal europeo obliga a frenar o modificar la venta de los lentes, una decisión que podría marcar el camino para el resto de Europa.

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