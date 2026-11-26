26 nov. 2026 - 22:10 hrs.

Un desafortunado desenlace tuvo el choque de esta tarde entre Santiago Wanderers y Deportes Recoleta en el estadio Elías Figueroa Brander. Cuando los albiazules ganaban por 4-2, un grupo de barristas invadió la cancha y dejó en vilo la definición de la llave por los cuartos de final de la liguilla de la Liga de Ascenso.



El Decano buscaba aprovechar el aliento de su público en Playa Ancha para dar vuelta el marcador de 1-3 cosechado en la ida y, aun cuando la visita estuvo apunto de anotar con un tiro que dio en el poste (15'), el objetivo no parecía muy lejano.



Sin embargo, cuando se disputaba el minuto 29, un letal contragolpe del cuadro textilero llegó hasta los pies de Nicolás Carvajal, quien no se lo pensó dos veces y con un remate de zurda que se desvió en un rival, abrió la cuenta en Valparaíso.

El conjunto porteño quedó golpeado con la conquista y el rival no desaprovechó la oportunidad para darle un nuevo cachetazo. Ignacio Lara centró desde la izquierda y Pedro Sánchez apareció en área chica para empujar el esférico y ampliar las cifras.



Los caturros coquetearon en un par de ocasiones con el descuento (64' y 66') pero no estuvieron finos en la definición. Por si fuera poco, el elenco capitalino estiró las diferencias con un gol de media cancha del ex porteño Francisco Alarcón (73') y una diana de Felipe Flores (78').

Recién en ese momento y con la serie prácticamente cerrada el local reaccionó en el compromiso y estrechó las distancias gracias a Marcos Camarda (79') y Javier Parraguez (82').

Ingreso de barristas a la cancha

No obstante, lo que hasta ese momento era un entretenido encuentro, se vio empañado por una invasión de cancha protagonizada por un puñado de fanáticos de la escuadra verde, obligando a la interrupción de las acciones para resguardar la integridad de los protagonistas.



Al cabo de más de veinte minutos y cuando gran parte del público se había marchado del recinto, el árbitro Juan Lara confirmó en diálogo con TNT Sports que el duelo se había suspendido definitivamente.

De esta manera, ahora es la ANFP quien debe decidir si reanuda el cotejo para que se disputen los minutos restantes o ratifica la victoria que llevaría a Deportes Recoleta a las semifinales para ir en búsqueda del último boleto a Primera División.

Si se confirma, sería la punzada final para el desastroso segundo semestre de un Santiago Wanderers que pasó de liderar la tabla general a despedirse prematuramente de la liguilla y en 2027 cumplirá seis temporadas en Primera B, marcando un registro histórico para la institución.

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