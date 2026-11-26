26 nov. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó

Un intenso episodio de calor afecta a la zona central del país y amenaza con extenderse hacia las regiones del centro-sur y sur durante los próximos días. Las temperaturas ya han alcanzado registros cercanos a los 37°C en algunos sectores, en medio de un escenario que podría prolongarse hasta el fin de semana.

Durante este jueves, en Olmué se registraron 35°C, mientras que en el sector de San Luis de Macul los termómetros llegaron a los 37°C, según los antecedentes expuestos en Meganoticias Prime.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que el foco de las altas temperaturas comenzará a concentrarse principalmente entre las regiones del Maule y La Araucanía, aunque Santiago también experimentará jornadas calurosas, con máximas que rondarán los 30°C durante los próximos días.

¿Qué temperaturas se esperan para los próximos días?

Según explicó Jaime Leyton, el episodio de calor tendrá su mayor intensidad durante la jornada de este viernes, con el peak de temperaturas previsto alrededor de las 15:00 horas.

El fenómeno se extenderá durante el fin de semana y, particularmente este sábado, el calor volverá a intensificarse desde la región de O'Higgins hacia el sur, con especial atención en el tramo comprendido entre el Maule y La Araucanía.

En Santiago, en tanto, las temperaturas se mantendrían algo más moderadas en comparación con otras zonas del país, aunque igualmente se esperan máximas cercanas a los 30°C hasta fines de noviembre.

Jaime Leyton explica cómo ha sido noviembre en Santiago

Durante su análisis en Meganoticias Prime, el meteorólogo también abordó el comportamiento de las temperaturas durante este mes.

En ese sentido, indicó que la temperatura máxima promedio de noviembre en Santiago es de 26,6°C, por lo que, hasta ahora, la capital se mantiene dentro de los registros habituales para esta época del año.

Sin embargo, advirtió que las próximas jornadas estarán marcadas por temperaturas superiores a ese promedio, con máximas que podrían alcanzar los 30°C.

¿Por qué también preocupa el calor durante las noches?

Otro de los fenómenos que destacó Jaime Leyton fue la persistencia de temperaturas elevadas durante las noches, una condición que dificulta el enfriamiento del ambiente.

El meteorólogo explicó que la humedad presente en la atmósfera durante la noche puede impedir que el calor acumulado durante el día se disipe con facilidad, a diferencia de lo que ocurre en ambientes más secos.

En ese contexto, recordó que entre el 9 y el 21 de noviembre se registró un episodio de calor nocturno en Santiago, con temperaturas que se mantuvieron elevadas incluso después de la puesta de sol.

¿Cuándo se considera que hay una ola de calor?

Para que se configure una ola de calor deben registrarse temperaturas máximas superiores a un umbral determinado durante al menos tres días consecutivos.

En el caso de Santiago, los umbrales mencionados para este periodo se sitúan entre los 31,2°C y 31,7°C, por lo que no basta con tener una jornada aislada de temperaturas elevadas para hablar de este fenómeno.

De esta manera, el pronóstico para los próximos días mantiene la atención puesta en la zona central y, especialmente, en las regiones del centro-sur y sur, donde se concentrará buena parte de las altas temperaturas.