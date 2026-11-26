26 nov. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un paquete de beneficios orientado a la conciliación familiar, la salud reproductiva y las mejoras salariales marcó el cierre de la negociación colectiva entre Banco Santander Chile y sus organizaciones sindicales para el periodo 2027-2030, acuerdo que abarcará a más de 8.400 trabajadores en todo el país y comenzará a regir el 1 de septiembre de 2027.

Dentro de las principales novedades en materia de corresponsabilidad y planificación familiar, en una plantilla integrada en un 56% por mujeres, el convenio incorpora aportes económicos directos de 40 UF (cerca de $1,6 millones) para trabajadoras que decidan congelar sus óvulos y de 70 UF (alrededor de $2,9 millones) para quienes requieran tratamientos de fertilización asistida, sujetos a los cupos y requisitos establecidos en el acuerdo.

Postnatal extendido, permisos familiares y apoyos a la crianza

Junto con los incentivos vinculados a la fertilidad, la entidad bancaria, donde el gerente general y country head, Andrés Trautmann, subrayó el rol de las empresas frente a la caída de la natalidad y el envejecimiento demográfico, amplió las medidas de acompañamiento para madres, padres y cuidadores:

Retorno laboral progresivo : Las trabajadoras que regresen de su postnatal podrán finalizar su jornada a las 14:00 horas durante el primer mes y a las 15:00 horas durante el segundo.

: Las trabajadoras que regresen de su postnatal podrán finalizar su jornada a las 14:00 horas durante el primer mes y a las 15:00 horas durante el segundo. Postnatal parental : El permiso para padres aumentará de 15 a 30 días corridos.

: El permiso para padres aumentará de 15 a 30 días corridos. Bono de nacimiento : El aporte por hijo nacido subirá de 25 a 35 UF.

: El aporte por hijo nacido subirá de 25 a 35 UF. Permisos por duelo y salud: En caso de fallecimiento del cónyuge, conviviente civil o un hijo, el permiso pasará de los 7 días legales a 30 días, sumándose además 5 días para acompañar la hospitalización de un integrante del núcleo familiar directo.

Al explicar el alcance de estas medidas, la vicepresidenta ejecutiva de Personas de la institución, Paula Meléndez, señaló que "quisimos avanzar hacia beneficios que reconozcan que no existe una única forma de construir familia y que las necesidades de las personas cambian a lo largo de su vida", añadiendo que tanto el retorno gradual como los apoyos a la fertilidad apuntan a compatibilizar el desarrollo profesional con la crianza.

Sueldo mínimo de $1,3 millones, vivienda y educación

En el plano salarial y patrimonial, el convenio establece un ingreso mínimo bruto de $1.300.000, cifra casi 30% superior al acuerdo previo y alrededor de 135% por encima del sueldo mínimo legal vigente de $553.553, cuya aplicación se adelantará a junio de 2027.

El acuerdo suma también un bono de 50 UF para trabajadores que adquieran su primera vivienda, un alza de 20% en el bono de vacaciones tomadas en temporada baja, fondos anuales cercanos a US$ 1 millón para becas escolares, universitarias y de postgrado en el extranjero para funcionarios y sus hijos, y un aporte anual de $1 millón para quienes representen al país en competencias deportivas internacionales.