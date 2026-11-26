26 nov. 2026 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

El fabricante chino de autobuses Yutong inauguró en la comuna de San Bernardo su primer centro de servicio de operación directa en Latinoamérica, con una inversión superior a los US$5 millones.

Diagnóstico, mantenimiento y reparaciones

El recinto cuenta con cerca de 5.000 m² y permitirá realizar diagnósticos, mantenimiento y reparaciones de buses, además de almacenar repuestos y capacitar especialistas.

La instalación también atenderá a los buses diésel que todavía circulan en el país, junto con responder a las necesidades de la creciente flota eléctrica.

La apertura se enmarca en la presencia de Yutong en Chile, donde opera desde 2005 y ha entregado más de 2.500 buses.

Con este proyecto, Chile se convierte en sede del segundo centro insignia de operación propia de la compañía fuera de China.