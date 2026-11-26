Empresa china abre en San Bernardo su primer centro de Latinoamérica para mantenimiento y reparación de buses
- Por Ariel Araya | Valentina Molina
¿Qué pasó?
El fabricante chino de autobuses Yutong inauguró en la comuna de San Bernardo su primer centro de servicio de operación directa en Latinoamérica, con una inversión superior a los US$5 millones.
Diagnóstico, mantenimiento y reparaciones
El recinto cuenta con cerca de 5.000 m² y permitirá realizar diagnósticos, mantenimiento y reparaciones de buses, además de almacenar repuestos y capacitar especialistas.
La instalación también atenderá a los buses diésel que todavía circulan en el país, junto con responder a las necesidades de la creciente flota eléctrica.
La apertura se enmarca en la presencia de Yutong en Chile, donde opera desde 2005 y ha entregado más de 2.500 buses.
Con este proyecto, Chile se convierte en sede del segundo centro insignia de operación propia de la compañía fuera de China.
Leer más de
Notas relacionadas
- Homicidio en San Bernardo: Hombre muere tras recibir disparo en la cabeza en plena vía pública
- Violento asalto a tienda de tecnología en mall de San Bernardo: seis delincuentes armados robaron diversas especies
- Detienen a conductor que pasó a llevar a dos manifestantes en Ruta 5: Iba a exceso de velocidad y amenazó con arma blanca