Calor extremo en seis regiones: Meteorología actualiza aviso por "altas temperaturas" que se extenderán hasta el lunes
¿Qué pasó?
Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por "altas temperaturas" que afectará las zonas de seis regiones del país, principalmente en la zona central.
La medida responde a la condición sinóptica de "dorsal en altura" y estará vigente desde la tarde del jueves 26 de noviembre hasta el lunes 30 del presente mes.
¿Qué zonas se verán afectadas y cuánto podrían registrar los termómetros?
De acuerdo con lo que informó la DMC, las zonas afectadas se encuentran en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. El detalle es el siguiente:
Región de Valparaíso
- Precordillera y valles precordilleranos: 32°-34° (jueves 26), 32°-34° (viernes 27) y 32°-34° (sábado 28).
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: 29°-31° (jueves 26), 29°-31° (viernes 27) y 29°-31° (sábado 28).
- Valle: 31°-33° (jueves 26), 31°-33° (viernes 27) y 31°-33° (sábado 28).
- Precordillera: 30°-32° (jueves 26), 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28).
Región de O'Higgins
- Litoral: 21°-23° (jueves 26).
- Cordillera Costa: 29°-31° (jueves 26), 29°-31° (viernes 27) y 29°-31° (sábado 28).
- Valle: 30°-32° (jueves 26), 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28).
- Precordillera: 30°-32° (jueves 26), 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28).
Región del Maule
- Litoral: 22°-24° (jueves 26).
- Cordillera Costa: 29°-31° (viernes 27), 29°-31° (sábado 28), 29°-31° (domingo 29) y 29°-31° (lunes 30).
- Valle: 30°-32° (viernes 27), 30°-32° (sábado 28), 30°-32° (domingo 29) y 30°-32° (lunes 30).
- Precordillera: 30°-32° (viernes 27), 30°-32° (sábado 28), 30°-32° (domingo 29) y 30°-32° (lunes 30).
Región del Ñuble
- Litoral: 23°-25° (jueves 26), 22°-24° (viernes 27), 22°-24° (sábado 28), 22°-24° (domingo 29) y 22°-24° (lunes 30).
- Cordillera Costa: 28°-30° (viernes 27), 28°-30° (sábado 28), 28°-30° (domingo 29) y 28°-30° (lunes 30).
- Valle: 30°-32° (viernes 27), 30°-32° (sábado 28), 30°-32° (domingo 29) y 30°-32° (lunes 30).
- Precordillera: 30°-32° (viernes 27), 30°-32° (sábado 28), 30°-32° (domingo 29) y 30°-32° (lunes 30).
Región de Biobío
- Litoral: 23°-25° (jueves 26), 22°-24° (viernes 27) y 22°-24° (sábado 28).
- Cordillera Costa: 28°-30° (jueves 26), 28°-30° (viernes 27) y 28°-30° (sábado 28).
- Valle: 30°-32° (jueves 26), 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28).
- Precordillera: 30°-32° (jueves 26), 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28).
¿Qué significa un aviso de la DMC?
La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
A raíz de lo anterior, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada, sobre todo si realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
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