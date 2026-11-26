26 nov. 2026 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

El jinete chileno Charlie Muñoz Osorio, de 38 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mientras se encontraba junto a su familia en Maryland.

El contexto de la detención

El hecho ocurrió el sábado, cuando Muñoz y sus cercanos viajaban desde su residencia en Elkridge hasta Ocean City para asistir a un partido de fútbol en el que jugaría uno de sus hijos. En medio de ese trayecto fue detenido frente a su familia.

La situación también generó preocupación en el entorno laboral del deportista. Muñoz debía montar al caballo No Law al día siguiente en la tercera carrera de Belmont Park, recinto ubicado en Nueva York. Días antes, el 13 de noviembre, había participado en Laurel Park, donde obtuvo el quinto lugar montando al caballo Conceptualize.

La situación migratoria y el apoyo a su familia

Tras dar a conocer la situación mediante la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Pura Sangre de Maryland, su familia comenzó una campaña de recaudación de fondos por internet para conseguir apoyo destinado al pago de abogados y una posible fianza.

En paralelo, según consignó Las Últimas Noticias, Emanuel Aguilera, quien había entrevistado al jinete en mayo para el medio Pasión por la Hípica, aseguró que Muñoz nunca había estado en Estados Unidos de manera irregular y que junto a su esposa ya habían iniciado el proceso para solicitar asilo. Además, su mujer se encontraba estudiando y en proceso de obtener una licencia para trabajar en el rubro de las aseguradoras.

El canal de noticias WBAL-TV 11 informó que ICE entregó una versión distinta sobre su situación migratoria. Según el organismo, Muñoz ingresó legalmente a Estados Unidos el 24 de agosto de 2024, con un permiso que le permitía permanecer en el país durante 90 días. La autoridad sostuvo que excedió ese plazo y permaneció en territorio estadounidense durante casi dos años.

Por su parte, Ferris Allen, entrenador de caballos y jefe de Muñoz, lo defendió públicamente en la cadena de televisión CBS: "No hay nadie que conozca que esté más lejos de ser un criminal que Charlie. Es solo un joven maravilloso".