25 nov. 2026 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un jurado de Brooklyn declaró culpable el pasado martes 24 de noviembre al grupo chino Huawei de fraude bancario y robo de secretos industriales, tras más de ocho años de proceso judicial, según medios estadounidenses.

Sin embargo, los jurados desestimaron el cargo más grave que enfrentaba Huawei en este caso, el de asociación ilícita para hacerse de propiedad intelectual.

La respuesta de Huawei y de Pekín

Huawei rechazó la decisión, al asegurar que los cargos carecen de "todo fundamento jurídico y fáctico".

"Revisaremos exhaustivamente los fallos pertinentes y emprenderemos todas las acciones legales necesarias para defender nuestros derechos e intereses", aseguró la empresa en un comunicado.

El portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, expresó el rechazo de Pekín "a los obstáculos y las limitaciones impuestas por Estados Unidos a las empresas chinas".

Las acusaciones de la fiscalía estadounidense

La fiscalía de Brooklyn, en Nueva York, acusó a filiales de Huawei de robo de secretos industriales entre 2000 y 2020.

La empresa intentó reclutar empleados de empresas estadounidenses de telecomunicaciones para obtener información tecnológica.

Según la acusación, con esos datos Huawei desarrolló productos similares a los de sus competidores, y los comercializó a precios más bajos.

El Departamento de Justicia dijo que los cargos, en parte, responden a que Huawei habría "ayudado al régimen iraní (...) a monitorear y censurar el acceso de sus usuarios a internet". Además, lo acusó de "mentir sobre sus actividades" en ese país.

"Durante décadas, Huawei y tres de sus filiales llevaron a cabo sus negocios en Estados Unidos sobre la base de mentiras y robos", dijo el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, citado en un comunicado.

La pena contra Huawei deberá decidirse en septiembre de 2027.