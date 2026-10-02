Marca de celulares y tecnología adelanta sus ofertas para el Cyber: Revisa las ofertas de hasta 60% de descuento

02 oct. 2026 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

Desde este lunes 1 y hasta el 11 de octubre, Huawei celebra una nueva edición de su Cyber Week a través de su tienda online oficial, con descuentos de hasta 60% en productos seleccionados de todas sus categorías: smartwatches, tablets, smartphones y audífonos, más flash sales diarias y regalos por compra.

"Queremos que los usuarios aprovechen este Cyber de octubre para acceder a lo último de nuestro ecosistema con precios muy convenientes y beneficios reales. Tendremos importantes rebajas en todas nuestras categorías, además de ofertas flash por día, paquetes dobles para compartir y regalos como fundas, teclados y protección HUAWEI Care", afirmó Josefa Bernales, PR Manager de Huawei Device en Chile.

Las ofertas de Huawei para el Cyber

Entre los productos destacados de esta edición están el HUAWEI WATCH 5 (Titanio 46mm Cellular+GPS), con 55% de descuento desde $549.990 a $249.990, con dos años de garantía y 5X puntos; y el recién presentado HUAWEI WATCH GT 7 Pro 46mm en oferta flash a $249.990 solo el 5 de octubre, incluyendo correa EasyFit 3 de regalo.

En la categoría wearables también destaca el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro con 40% de descuento a $169.990 (flash sale solo el 7 de octubre) y el HUAWEI WATCH FIT 5 en paquete doble (Negro + Purple) a $239.990.

En smartphones, el HUAWEI Pura 80 Ultra (16GB+512GB) baja de $1.699.990 a $999.990 con 41% de descuento, HUAWEI Care+ por un año y 5X puntos; mientras que el HUAWEI Mate 80 Pro (16GB+512GB) se consigue a $999.990 con 29% de rebaja y los mismos beneficios.

El HUAWEI Pura 80 Pro (12GB+512GB) también estará disponible a $799.990 con 33% de descuento.

Huawei GT7 Pro

Para quienes buscan renovar sus herramientas de estudio o trabajo, la HUAWEI MatePad Air PaperMatte (8GB+256GB) llegará a $749.990 incluyendo teclado, lápiz M-Pencil de 3ª generación y mouse inalámbrico.

La HUAWEI MatePad Mini estará a $499.990 con cupón de $30.000 incluido más M-Pencil y funda, y la HUAWEI MatePad 11.5 S con teclado a $439.990, con opción de agregar el M-Pencil 3ª generación por $39.990.

Audífonos en descuento

En audio, los audífonos de diseño abierto HUAWEI FreeClip bajarán a $109.990 con 45% de descuento (flash sale solo el 9 de octubre), el HUAWEI FreeClip 2 a $119.990 con 40% (flash sale solo el 5 de octubre) y el pack doble HUAWEI FreeClip 2 S (Azul + Plata) a $249.990 con 43% de rebaja.

Los HUAWEI FreeBuds Neo con cancelación de ruido estarán a $79.990 entre el 5 y 7 de octubre, con HUAWEI Care Extravío de 12 meses incluido.

Huawei Mate 80 Pro

Los HUAWEI FreeBuds Pro 5 en paquete doble (Black + Gold) se conseguirán a $249.990 con 38% de descuento. El combo especial HUAWEI Band 10 + HUAWEI FreeBuds SE 2 cerrará las ofertas de audio a $54.980 con 31% de rebaja.