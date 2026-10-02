Luis Maldonado se rebela y llega al Conservador de Santiago pese a estar impedido por límite de edad

02 oct. 2026 - 11:49 hrs.

Luis Maldonado Croquevielle concurrió este viernes 2 de octubre a las dependencias del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, pese a que el cese de sus funciones estaba fijado para las 23:59 del jueves, según establece la ley 21.772. Su presencia ocurre luego de una serie de gestiones judiciales para evitar su salida y en medio de las dificultades para concretar el traspaso de los registros que encabezaba.

El abogado, de 81 años, y quien tenía un sueldo mensual de cientos de millones de pesos, debía abandonar el cargo por aplicación de la reforma al sistema notarial y registral, que terminó con los puestos vitalicios y estableció un límite de 75 años para notarios, conservadores y archiveros. Su retiro forma parte de la aplicación de la Ley 21.772, que reformó el sistema notarial y registral e incorporó concursos públicos con participación del Servicio Civil para seleccionar a los nuevos titulares.

La llegada de Maldonado se produjo, por tanto, en la primera jornada en que debía operar su reemplazo. Su presencia en las oficinas no permite establecer, por sí sola, si suscribió documentos o realizó actuaciones propias del cargo después del cese.

La Corte rechazó su última solicitud

La víspera de su salida, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una solicitud de aclaración presentada por Maldonado respecto del mecanismo para reemplazarlo en los registros de Propiedad, Comercio y Aguas y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar.

El tribunal estableció que, desde la entrada en vigencia de la reforma, el 2 de abril de 2026, los nombramientos de suplentes e interinos corresponden al Ministerio de Justicia. Mientras se proveen las vacantes, los registros deben seguir funcionando mediante subrogación.

En ese escenario, Carlos Miranda, titular del Registro de Hipotecas y Gravámenes, debía asumir transitoriamente las funciones que dejaba Maldonado.

La situación tiene una particularidad: tras la renuncia de Kamel Saquel, Maldonado también había quedado a cargo del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar. Por ello, su salida implica que Miranda concentre temporalmente la responsabilidad de los tres oficios del Conservador de Santiago.

La advertencia por la entrega del cargo

El traspaso ya había generado una alerta ante la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones. El jueves, Miranda informó que no había recibido los antecedentes relativos a la entrega formal de los registros que debía asumir.

La advertencia apuntaba a la falta de información para materializar el cambio y garantizar la continuidad del servicio. La entrega del conservador saliente contempla un inventario, cuya copia debe remitirse al tribunal de alzada.

Así, al cumplimiento del plazo para abandonar el cargo se sumó una dificultad práctica: concretar el traspaso de los registros y sus antecedentes a quien debía hacerse responsable de ellos.

La batalla judicial para evitar su retiro

Maldonado ha impulsado distintas acciones judiciales para cuestionar su salida obligatoria. Entre ellas, una acción por discriminación arbitraria que dio origen a una presentación ante el Tribunal Constitucional.

La suspensión de la tramitación de esa causa civil, sin embargo, no significó detener automáticamente el cese de sus funciones.

Después de casi tres décadas en el Conservador de Santiago, Maldonado debía dejar sus funciones al término del jueves. Este viernes, sin embargo, volvió a las oficinas, mientras seguía pendiente la materialización del traspaso de los registros que encabezaba.