Aerolínea nacional elimina nueve rutas y cancela pasajes: Sernac citó a declarar a la empresa

02 oct. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) citó a declarar al representante legal de la aerolínea JetSmart, tras la decisión de dar término a la operación de nueve rutas nacionales.

A través de esta gestión, el Servicio busca conocer en forma minuciosa el plan de protección informado por la empresa para resguardar los derechos de los usuarios que se verán afectados.

Eliminación de nueve rutas

La aerolínea informó el pasado 24 de septiembre, mediante una carta al Sernac, que debido a un plan de reorganización empresarial, decidió modificar sus servicios de transporte aéreo.

En el caso de las rutas domésticas, implica la eliminación de nueve rutas entre diversas regiones del país, partiendo por la ruta estacional Balmaceda (Aysén)-Puerto Montt a partir del próximo 1 de diciembre.

Adicionalmente, a contar del 1 de enero de 2027, se eliminarán otras 8 rutas:

Antofagasta - Concepción

Arica - La Serena

Balmaceda - Temuco (ruta estacional)

Concepción - La Serena

Concepción - Iquique

Iquique - La Serena

Concepción - Puerto Montt (ruta estacional)

Calama - Concepción

Hasta la fecha, el Sernac ha recibido alrededor de 60 reclamos de parte de los consumidores, principalmente por falta de información.

Estas personas compraron pasajes y recientemente se enteraron de que sus tickets aparecen como cancelados, sin recibir ningún tipo de información por parte de la compañía respecto del motivo ni los mecanismos de devolución del dinero.

Las personas indican que la decisión tomada por la compañía aérea les afecta al momento de comprar un nuevo pasaje en otra aerolínea debido al poco tiempo que queda para los viajes, pues existe menos disponibilidad y precios más elevados.

Plan ofrecido por la empresa

A través de una carta, la aerolínea Jetsmart se comunicó recientemente con el Sernac para dar a conocer un plan de mitigación y resguardo para los pasajeros afectados, incluyendo una serie de medidas a implementar.

Entre las acciones destaca la implementación de un proceso informativo vía correo electrónico y otros medios con los pasajeros que compraron pasajes en las distintas rutas canceladas, para indicar la cancelación, los procedimientos de reembolsos del dinero y algunas alternativas para cambios de itinerarios, junto con un mecanismo compensatorio.

No obstante, los consumidores, en sus reclamos, indican que hasta la fecha la aerolínea no se ha contactado con ellos, por lo que no cuentan con ningún tipo de información respecto del viaje.

A través de la citación a declarar, el Sernac exigirá a los representantes de la aerolínea que le informen detalladamente la implementación del plan de mitigación, junto con los hitos, fechas y otros antecedentes relevantes.

En caso de que se detecten inconsistencias en la implementación del plan, o que no se estén cumpliendo los hitos o si las medidas son insuficientes, el Sernac podría tomar acciones para ir en defensa de los derechos de los consumidores.

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