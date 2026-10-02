Caen todos los multifondos de pensiones en septiembre: Revisa cuánto perdió el tuyo

02 oct. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

El desempeño de los multifondos previsionales cerró septiembre de 2026 con resultados negativos en todas sus categorías, especialmente en las más conservadoras.

En tanto, en lo que va del año, solo los fondos más riesgosos, el A y el B, han acumulado ganancias.

El rendimiento de los multifondos

Según el reporte de la Asociación de AFP compartido a Radio Bío Bío, al 29 de septiembre el Fondo E anotó una caída mensual de 4,9%, mientras que el D retrocedió 4,2%.

Los fondos A, B y C también terminaron el mes con pérdidas, aunque de menor magnitud. El primero cayó 0,6%, el segundo bajó 1,2% y el tercero registró una variación negativa de 3,1%.

Al mirar el resultado acumulado entre enero y septiembre, el escenario cambia, aunque no radicalmente. El Fondo A registra una ganancia de 8,6%, el B de 5,3%, mientras que el C acumula una caída de 1,5%, el D de 6,4% y el E de 10,4%, la mayor del sistema durante el periodo.

Los factores detrás del rendimiento

El resultado mensual estuvo marcado, entre otros factores, por el retroceso de los mercados accionarios. Los fondos A y B, que son los más riesgosos y tienen mayor exposición a renta variable, se vieron afectados por este escenario.

El reporte también menciona la incertidumbre asociada a la prolongada guerra en Medio Oriente y sus efectos sobre la energía.

A esto se sumó la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de elevar en 25 puntos base las tasas de interés, hasta un rango de 3,75% a 4,00%, en su primera alza desde 2023.

Otro factor fue el menor dinamismo de China. El consumo interno creció 0,4% anual, mientras que la inversión en activos fijos cayó 7,2%.

Resultados positivos a tres años

Si se mira el rendimiento de los multifondos en los últimos 12 meses, el A y el B siguen siendo los únicos con ganancias. Sin embargo, al mirar el acumulado a 36 meses los resultados son positivos para todos:

Fondo A: +12,3%

Fondo B: +10,2%

Fondo C: +6,4%

Fondo D: +3,4%

Fondo E: +1,3%

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