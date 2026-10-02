¿Estás sin trabajo?: Revisa todas las ayudas disponibles para cesantes en octubre

02 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Enfrentar la pérdida de un empleo implica reordenar las finanzas del hogar. Con el fin de mitigar el impacto económico, la red de protección social en Chile contempla aportes económicos, seguros obligatorios y beneficios complementarios que continúan vigentes.

A continuación, te mostramos las principales alternativas de apoyo monetario y social disponibles durante octubre.

Seguro de Cesantía (AFC)

Es la principal herramienta de protección para trabajadoras y trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo.

Administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), este beneficio permite retirar el dinero acumulado en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) independientemente de la causal de despido, incluyendo la renuncia voluntaria.

Requisitos : Contar con un documento que acredite la cesantía (finiquito, carta de despido o renuncia) y certificar al menos 10 cotizaciones (para contratos indefinidos) o 5 cotizaciones (para contratos a plazo fijo o por obra).

: Contar con un documento que acredite la cesantía (finiquito, carta de despido o renuncia) y certificar al menos 10 cotizaciones (para contratos indefinidos) o 5 cotizaciones (para contratos a plazo fijo o por obra). Cobro: Los pagos son mensuales y decrecientes. El primer giro corresponde al 70% del promedio de los últimos sueldos para contratos indefinidos y al 60% para contratos a plazo fijo.

Fondo de Cesantía Solidario

Para quienes sus ahorros en la CIC resulten insuficientes o ya se hayan agotado, la AFC dispone del Fondo de Cesantía Solidario. Se activa únicamente cuando la causa de término del contrato es involuntaria (necesidades de la empresa, vencimiento del plazo, quiebra, entre otras).

Requisitos : Registrar un mínimo de 10 cotizaciones pagadas en los últimos 24 meses y estar inscrito activamente en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

: Registrar un mínimo de 10 cotizaciones pagadas en los últimos 24 meses y estar inscrito activamente en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE). Beneficios adicionales: Además de garantizar hasta 5 giros mensuales con pisos y techos garantizados por ley, el FCS cubre la cotización previsional del 10% hacia la AFP, mantiene la cobertura de salud en Fonasa y la Asignación Familiar.

Subsidio de Cesantía

Dirigido a quienes no cumplen las condiciones para acceder al Seguro de Cesantía de la AFC (por ejemplo, personas cuyos contratos laborales son anteriores al 2 de octubre de 2002 o exfuncionarios públicos).

Se solicita a través de las oficinas de ChileAtiende o las Cajas de Compensación.

Monto y duración : Entrega un beneficio mensual por un máximo de 360 días consecutivos, dividido en tramos de 90 días renovables.

: Entrega un beneficio mensual por un máximo de 360 días consecutivos, dividido en tramos de 90 días renovables. Requisitos: Estar inscrito en el registro de cesantes de la municipalidad correspondiente y contar con el finiquito de trabajo. Otorga también cobertura en Fonasa y asignación por muerte.

Apoyos familiares y complementarios

Mientras no se perciban ingresos formales, se pueden mantener o activar otros subsidios estatales clave.

Asignación Familiar : Los beneficiarios del Seguro de Cesantía o del Subsidio de Cesantía con cargas debidamente acreditadas mantienen la continuidad de este aporte monetario mensual.

: Los beneficiarios del Seguro de Cesantía o del Subsidio de Cesantía con cargas debidamente acreditadas mantienen la continuidad de este aporte monetario mensual. Bono de Protección (Bono Dueña de Casa) : Si el grupo familiar forma parte del Programa Chile Seguridades y Oportunidades, se garantiza este aporte mensual que busca aliviar los gastos del hogar.

: Si el grupo familiar forma parte del Programa Chile Seguridades y Oportunidades, se garantiza este aporte mensual que busca aliviar los gastos del hogar. Bolsa Nacional de Empleo (BNE): La inscripción gratuita en la BNE no solo es requisito para el Fondo Solidario, sino que da acceso directo a capacitaciones del Sence y ofertas laborales intermediadas.

Todo sobre Beneficios Cesantes