CONAF abre casi 10 mil puestos de trabajo para prevenir incendios forestales: Conoce cómo postular y cuáles son los requisitos

25 sept. 2026 - 12:30 hrs.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) abrió 9.480 plazas de trabajo para el último trimestre de 2026 con el objetivo de prevenir incendios forestales en Chile.

Estas plazas están distribuidas desde la región de Atacama hasta la región de Los Lagos, con mayor concentración en el sur del país.

El programa busca intervenir hasta 7 mil kilómetros con cortafuegos para reducir la acumulación de combustibles y proteger zonas habitadas e infraestructuras críticas de los incendios que suelen producirse durante la temporada estival.

Programa de Empleo para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales

"No podemos permitir más muertos en incendios forestales", comenzó expresando Aída Baldini, directora ejecutiva de CONAF. Y agregó: "¿Qué es lo que estamos haciendo? Combinando hoy día una fuerza de trabajo, que es el Programa de Empleo, con nuestros maravillosos brigadistas".

Además, la iniciativa busca contribuir a mitigar las altas cifras de desempleo. Según explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a través del Ministerio de Agricultura y CONAF, el gobierno inyectó al programa aproximadamente $9.200 millones.

Esto permitirá aumentar en 6.958 los cupos mensuales de empleo temporal entre octubre y diciembre, que se sumarán a los 2.522 cupos del programa regular.

¿Cómo postular a las ofertas laborales de CONAF?

Tal como se indica en el sitio web del Gobierno, las personas interesadas deberán inscribirse en la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) de su respectivo municipio. Deberán cumplir con dos requisitos:

Ser mayores de 18 años.

Encontrarse cesantes.

Una vez realizada la inscripción, cada OMIL contactará a las personas que cumplan con los requisitos para avanzar en el proceso. Quienes ya se encuentren inscritos en su OMIL no deberán realizar ningún trámite adicional.

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