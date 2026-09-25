Supermercado "hard discount" abre en el sector oriente de la capital: Conoce en qué comuna se ubica

25 sept. 2026 - 13:24 hrs.

¿Qué pasó?

La búsqueda de precios convenientes se ha vuelto fundamental entre las familias chilenas, con un IPC que en lo que va del año tiene acumulado un 3,6%. Por ello, los supermercados con modelo “hard discount” se han multiplicado a lo largo del país, ejemplo de ello son las tiendas Mass (Intercorp) y Don Salva (Cencosud).

No obstante, existen otros actores como Rincón Mayorista, que acaba de lanzar una nueva sucursal enfocada en este tipo de modelo de descuento en el sector oriente de la Región Metropolitana, concretamente en la comuna de Vitacura.

¿Dónde está ubicado y cómo funciona el nuevo local?

La sucursal Rincón Mayorista está en Américo Vespucio Norte 2370. El local tiene una superficie de entre 350 y 450 m², grandes estacionamientos y combina áreas de autoservicio para abarrotes o congelados con venta asistida en categorías como perfumería y artículos para bebés.

A diferencia de un hipermercado tradicional, la propuesta busca ser más precisa y acotada en su oferta, adaptando sus productos a la demanda específica del sector. En el caso de Vitacura, la tienda identificó una mayor preferencia por categorías como lácteos, quesos y productos de alimentación proteica.

En cuanto a los esquemas de venta, el formato permite comprar de tres formas: por unidad, a partir de tres unidades o por caja cerrada, lo que facilita acceder a precios mayoristas tanto a vecinos de la zona como a comerciantes, almaceneros y feriantes.

Horarios de atención y planes de expansión

Esta nueva sucursal en Vitacura atiende en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 11:00 a 19:30 horas.

Sábados y domingos: de 09:30 a 14:00 horas.

La apertura en Vitacura representa la sexta tienda a nivel nacional de la cadena, que ya tiene locales en Santiago Centro, Lo Espejo, Colina, Viña del Mar y San Felipe. Sin embargo, la firma busca acelerar su presencia en el mercado nacional.

En conversación con Diario Financiero, Harald Rosenqvist Figueroa, fundador de la marca, adelantó el plan de expansión a corto plazo de la cadena: “Tenemos un plan de crecimiento bastante agresivo, de abrir 20 locales de acá a un año y medio. Con eso llegaríamos a 26 locales”, y aseguró además que proyectan nuevas aperturas en comunas del sector oriente como Las Condes, Providencia, Ñuñoa y La Reina.