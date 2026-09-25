Fuerte temblor sacude la zona central: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este viernes 25 de septiembre, a las 12:29 horas, un temblor de magnitud 5,2 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 38 km al oeste de Navidad, en la región de O'Higgins, con una profundidad de 24 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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