Fuerte temblor sacude la zona central: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

25 sept. 2026 - 12:36 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes 25 de septiembre, a las 12:29 horas, un temblor de magnitud 5,2 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 38 km al oeste de Navidad, en la región de O'Higgins, con una profundidad de 24 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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