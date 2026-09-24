Temblor afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud de sismo

24 sept. 2026 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves, se registró un temblor de magnitud 4,4 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 12:17 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 34 kilómetros al suroeste de Huasco, a 28 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.