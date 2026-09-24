Temblor afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud de sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este jueves, se registró un temblor de magnitud 4,4 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 12:17 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 34 kilómetros al suroeste de Huasco, a 28 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.