Kast revela detalles de reunión con Delcy Rodríguez y aborda el futuro de las relaciones entre Chile y Venezuela

23 sept. 2026 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast abordó durante la tarde de este miércoles su encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizado en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Tras la cita, el Mandatario aseguró que uno de los principales temas abordados fue la situación de los venezolanos que se encuentran en Chile y el proceso para avanzar en la recuperación de los vínculos entre ambos países.

Kast señaló que le planteó a Rodríguez la necesidad de avanzar “paso a paso” en el restablecimiento de las relaciones, comenzando por el ámbito consular y proyectando posteriormente la recuperación de las relaciones diplomáticas.

Kast aborda situación de venezolanos en Chile

Consultado por el encuentro y por un eventual respaldo a Delcy Rodríguez, Kast afirmó que la conversación estuvo centrada principalmente en materias consulares y diplomáticas: “Le planteé que hay otros países que quieren restablecer relaciones consulares y pronto diplomáticas”, sostuvo el Presidente.

En esa línea, aseguró que Rodríguez está consciente de que existen ciudadanos venezolanos que quieren regresar a su país, la presidenta encargada de Venezuela cifró en 35 mil las personas que ya habrían retornado a Venezuela.

El Mandatario también señaló que actualmente existen personas de nacionalidad venezolana en Chile que no han podido regularizar su documentación, situación que, según planteó, requiere recuperar los canales consulares entre ambos países.

“Validamos la recuperación de Venezuela”

Kast también se refirió al escenario político de Venezuela y aseguró que Chile respalda un proceso de recuperación de la institucionalidad del país.

El Presidente afirmó que Rodríguez agradeció la ayuda entregada por Chile y señaló que durante la conversación se abordó la necesidad de avanzar en la recuperación de Venezuela y en el funcionamiento de sus instituciones.

Respecto del proceso electoral, Kast sostuvo que durante el encuentro se habló de la necesidad de que, hacia el futuro, Venezuela pueda recuperar sus procesos institucionales y judiciales.

El Mandatario agregó que Chile no ha planteado una intervención militar en Venezuela y que el objetivo de su Gobierno es entregar soluciones relacionadas con materias que afectan directamente al país, entre ellas la migración y el crimen organizado.

Seguridad y combate al crimen organizado

Otro de los temas abordados por Kast durante su agenda internacional fue la seguridad y la cooperación para enfrentar el crimen organizado.

El Presidente sostuvo que Chile busca coincidir con otros países en materias como el combate a las organizaciones criminales y el manejo de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

En ese contexto, mencionó el trabajo que se está desarrollando en Washington respecto de esta última materia y destacó la necesidad de avanzar en acuerdos internacionales.

Inversiones y nuevos mercados

Las inversiones también fueron parte de la agenda de Kast durante su participación en Naciones Unidas. El Mandatario destacó las reuniones sostenidas con distintos líderes internacionales y afirmó que Chile busca posicionarse como un país confiable y seguro para la llegada de inversiones.

Además, señaló que su Gobierno está trabajando en la apertura de nuevos mercados para los productos chilenos y sostuvo que no existe contradicción entre fortalecer los vínculos comerciales con distintos países.

“Tenemos buena relación con China y no veo ninguna contradicción”, afirmó Kast, al ser consultado por la política comercial de su Gobierno.

El Presidente también planteó el interés de Chile por liderar iniciativas vinculadas al cuidado de la biodiversidad de los océanos y avanzar en acuerdos de cooperación internacional.

Kast aborda empleo y legado del gobierno de Piñera

Finalmente, el Mandatario fue consultado por la situación del empleo y por el denominado “piñerismo”. Kast señaló que uno de los objetivos de su administración es reactivar el empleo y promover grandes inversiones, asegurando que no se trata de replicar de manera exacta la fórmula utilizada por un gobierno anterior.

En ese sentido, valoró las medidas implementadas durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y también destacó el período en que Evelyn Matthei se desempeñó como ministra. El Presidente aseguró que su administración buscará alcanzar una tasa de desempleo de 6,5%.