Encuentran 57 pingüinos muertos en costas del Maule: Sernapesca presenta denuncia criminal

23 sept. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) interpuso una denuncia criminal tras el hallazgo de 57 pingüinos muertos en distintos sectores de la región del Maule, situación que está siendo investigada para determinar las causas de la mortandad y eventuales responsabilidades.

El procedimiento se desarrolló entre el 12 y el 15 de septiembre, cuando funcionarios de Sernapesca inspeccionaron cerca de dos kilómetros de costa en la comuna de Chanco durante cuatro días consecutivos.

En el lugar, los funcionarios constataron que los ejemplares presentaban buena condición muscular y un estado de descomposición incipiente.

Sernapesca presume posible interacción con faenas de pesca

De acuerdo con la revisión realizada en terreno, los pingüinos no presentaban daños físicos externos visibles ni evidencia de contaminantes a simple vista. Además de los ejemplares encontrados en Chanco, también se registró la presencia de pingüinos muertos en las comunas de Pelluhue y Curepto.

Frente a estos antecedentes, Sernapesca señaló que presume que la muerte de los ejemplares podría haberse producido por enmalle, a raíz de faenas de pesca realizadas en la zona.

La directora regional (s) de Sernapesca Maule, Franchesca Albornoz, explicó los motivos de la acción judicial. "Frente a este preocupante hallazgo, hemos presentado una denuncia para que se investiguen a fondo las causas de esta mortandad. Dado que presumimos una posible interacción con faenas de pesca, es fundamental esclarecer los hechos. Nuestro objetivo es resguardar la fauna marina protegida y promover que las actividades en la zona se desarrollen de manera responsable con el ecosistema", afirmó.

Solicitan investigar a eventuales responsables

A través de la denuncia, Sernapesca solicitó que se realicen las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en que murieron los ejemplares y determinar eventuales responsabilidades.

Para ello, el organismo pidió el despacho de una orden amplia de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente (BRIDEMA) de la Policía de Investigaciones, con el objetivo de establecer los hechos y determinar a los eventuales responsables.

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