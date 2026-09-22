Guardia de seguridad en riesgo vital tras ser baleado al frustrar robo en mall de Talca

22 sept. 2026 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un guardia de seguridad de 33 años permanece en riesgo vital tras recibir dos impactos balísticos durante un intento de asalto ocurrido la mañana de este martes en el Mall Plaza Maule, en Talca.

Guardia frustró robo a un adulto mayor

De acuerdo a Carabineros, todo comenzó a eso de las 09:19 horas, cuando un hombre de 72 años se dirigía a efectuar un depósito bancario de $500 mil al interior del centro comercial.

En el estacionamiento, "se le acerca una persona con la intención de robarle el dinero. El individuo estaba promovido con un arma de fuego", explicó a Meganoticias el coronel Miguel Ochoa Videla.

El delito fue presenciado por un guardia de seguridad, quien se acercó al asaltante, produciéndose un forcejeo. "En ese intertanto, el agresor le propina dos impactos balísticos y huye del lugar", agregó el uniformado.

Según Carabineros, el trabajador recibió un proyectil en la zona genital y en una extremidad inferior. Fue trasladado por personal del SAMU hasta el Hospital Regional de Talca, donde permanece en riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, equipos ECOH y de la Brigada de Homicidios realizan diligencias para esclarecer el hecho.