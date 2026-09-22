Chileno viajó a Rusia por una oferta laboral que vio en TikTok y terminó en la Guerra: Su familia lleva tres meses sin saber de él

22 sept. 2026 - 11:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una oferta laboral que prometía traslado, alojamiento, alimentación y un bono de más de $25 millones terminó llevando a un joven de Cunco, región de La Araucanía, hasta las filas del Ejército ruso. Su familia asegura que hace tres meses no sabe dónde está ni ha podido volver a comunicarse con él.

La supuesta oferta de trabajo

Se trata de Rodolfo Antonio Chico Ketterer, de 30 años, quien viajó a Rusia en mayo de este año luego de contarle a sus cercanos que había encontrado una oportunidad que le permitiría mejorar su situación económica. La propuesta, según relató su familia, la habría conocido a través de TikTok.

El ofrecimiento incluía cubrir el traslado, el alojamiento y la alimentación, además de un bono superior a los $25 millones por la firma de un contrato. Rodolfo les explicó que realizaría un curso para convertirse en policía militar ruso.

El viaje y la última comunicación

Su padre, Juan Chico Alarcón, contó a Radio Bío Bío que “por lo que me contó antes de viajar, él iba a hacer un curso de policía militar en la Federación rusa. Me empezó a enviar fotos de donde él estaba, en una base”, relató.

La comunicación se mantuvo durante las primeras semanas, pero el contacto se interrumpió el 21 de junio. Desde entonces, la familia no ha vuelto a tener comunicación directa con Rodolfo.

Su padre asegura que lo que conoció posteriormente sobre la situación de su hijo no coincide con lo que este le había contado antes de viajar. “Un policía militar tengo entendido que no contribuye... Ellos están dentro de una guarnición, dentro de un regimiento solamente para mantener el orden, pero en ningún caso portan armas y se dedican a ir a la guerra”, afirmó.

¿Qué dice Cancillería?

Un antecedente oficial entregado por la Cancillería chilena señala que el Ministerio de Defensa ruso informó que Rodolfo firmó el 3 de junio un contrato para prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas de Rusia.

El mismo documento indica que, desde el 1 de julio, fue puesto a disposición del comandante de una unidad militar perteneciente al Distrito Militar de Moscú, después de una ausencia de más de diez días por razones que no fueron precisadas.

Para su familia, estos antecedentes hacen necesario aclarar cómo se produjo la firma del contrato y cuál es actualmente la situación del joven.

La Cancillería informó que el consulado chileno en Moscú ya había solicitado información sobre el paradero de Rodolfo y que realizará una nueva gestión ante las autoridades rusas para obtener mayores antecedentes.

La familia espera que esas gestiones permitan establecer qué ocurrió con el joven desde que dejó de comunicarse y conocer dónde se encuentra actualmente.

Un caso similar reportado en Perú

La situación ocurre mientras en Perú se ha informado de casos similares. En agosto pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país señaló que al menos 459 peruanos habían sido captados por Rusia para, aparentemente bajo engaños, ser reclutados y enviados al frente de guerra.

La misma Cancillería peruana informó que al menos 11 de ellos fallecieron, mientras que 114 permanecen desaparecidos y tres son prisioneros en manos de Ucrania.