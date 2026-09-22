Está en riesgo vital: Adolescente de 14 años sufre graves quemaduras tras explotar motocicleta que reparaba en La Calera

22 sept. 2026 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 14 años permanece en riesgo vital tras sufrir graves quemaduras por la explosión de una motocicleta en la comuna de La Calera, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas del domingo, en un domicilio ubicado en el sector de pasaje Bélgica con calle Marathon.

Según informó La Estrella de Valparaíso, el menor sufrió quemaduras en más del 90% de su cuerpo tras la explosión del vehículo que él estaba reparando.

El adolescente fue trasladado inicialmente hasta el Hospital Mario Sánchez de La Calera y posteriormente derivado de urgencia al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

Moto fue adquirida mediante publicación en Facebook

El Ministerio Público confirmó que el menor "resultó con lesiones de carácter grave con más del 90% de su cuerpo quemado cuando le explotó el motor de una moto que estaba reparando”.

El adolescente había adquirido la motocicleta mediante una publicación en Facebook. La investigación quedó a cargo de la SIP de Carabineros de La Calera.

En el hecho también resultó lesionado un familiar de 49 años que reparaba la motocicleta junto al adolescente. El hombre sufrió quemaduras en un brazo y el rostro, diagnosticadas como leves.

Desde el Hospital Gustavo Fricke informaron al citado medio que el adolescente continúa en riesgo vital y que se espera su evolución para decidir si lo trasladan a la exPosta Central de Santiago.