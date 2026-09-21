PDI endurece controles ante casos de corrupción: 116 funcionarios han sido retirados desde 2024

21 sept. 2026 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, entregó este lunes detalles sobre las medidas adoptadas por la institución frente a casos de corrupción que involucran a funcionarios policiales.

Durante su exposición ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, el jefe policial afirmó que entre 2024 y lo que va de 2026 se ha decretado el retiro de 116 funcionarios de distintos escalafones por razones disciplinarias o pérdida de confianza.

Cerna también abordó las medidas implementadas para fortalecer los controles internos y planteó a los parlamentarios la posibilidad de impulsar una nueva legislación para ampliar las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios que cumplen labores consideradas sensibles.

Cerna aborda casos de corrupción al interior de la PDI

Al inicio de su intervención, el director general de la PDI reconoció la preocupación que existe al interior de la institución por los casos que involucran a funcionarios policiales: “Estamos dolidos”, señaló Cerna, quien agregó que la institución ha detectado y enfrentado mediante investigaciones internas situaciones en que funcionarios han sido investigados por delitos graves.

“Hemos detectado y enfrentado con determinación, a través de nuestras propias investigaciones internas, que personas que juraron servir al país, están siendo investigados por delitos graves, traicionando la doctrina institucional y quebrantando el mandato legal que prometimos defender”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que quienes cometen delitos “no representan a la PDI” y que sobre ellos debe recaer “todo el rigor de la ley”.

El director también planteó que la imagen de la institución no puede quedar determinada por “unos pocos que se corrompieron”, destacando que la PDI cuenta con más de 13 mil funcionarios.

116 funcionarios fueron retirados desde 2024

Durante su presentación, Cerna entregó una de las principales cifras de su exposición: 116 funcionarios han sido retirados desde 2024 hasta lo que va de 2026 por razones disciplinarias o pérdida de confianza.

“El que traicionó nuestro juramento a la Patria no merece portar nuestra placa de servicio”, afirmó el director general.

La cifra fue entregada en el contexto de las medidas que ha adoptado la institución para enfrentar eventuales conductas indebidas y reforzar los mecanismos de control interno.

PDI reforzó controles internos

Entre las medidas mencionadas por Cerna se encuentra la creación de Brigadas Investigadoras de Lavado de Activos en todo el país, además de la implementación de un Modelo de Control Interno para la Prevención y Control de Conductas Indebidas.

También destacó la creación de una Jefatura Nacional de Control Normativo y Administrativo y de un Departamento de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento. A esto se suma un nuevo Código de Integridad Policial, instrucciones para fortalecer el cumplimiento de la Ley del Lobby y el reforzamiento de las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios que están obligados a presentarlas.

La institución también implementó un mecanismo de selección aleatoria de unidades para realizar pruebas de detección de consumo de drogas y un procedimiento destinado a recibir denuncias por maltrato, acoso laboral y acoso sexual.

Según Cerna, la PDI se convirtió además en “la primera institución policial de América” en implementar un sistema de compliance policial, pese a que no existe una obligación legal específica para ello.

Reclamos por probidad y corrupción

El director general también entregó cifras relacionadas con las denuncias y reclamos recibidos a través de los mecanismos internos de la institución.

Según los registros del Portal de Denuncias Virtual PDI OIRS, durante 2024 se recibieron 59 reclamos por hechos relativos a la probidad y tres por corrupción. En 2025, en tanto, fueron 133 reclamos por probidad y dos por corrupción, mientras que durante 2026 se contabilizan hasta ahora 155 reclamos relativos a probidad y tres vinculados a corrupción.

Cerna sostuvo que los casos clasificados como corrupción representan una proporción “ínfima” del total de reclamos ingresados, condición que, según expuso, se ha mantenido durante los tres años informados.

Proponen ampliar control patrimonial de policías

Finalmente, el director de la PDI planteó ante la comisión estudiar una ley de integridad y control patrimonial del personal policial, con el objetivo de fortalecer la prevención y detección de hechos como corrupción, infiltración del crimen organizado, enriquecimiento injustificado, lavado de activos y cohecho.

La propuesta contempla modificar la Ley N°20.880 para ampliar la obligación de declarar intereses y patrimonio a funcionarios policiales que desempeñen labores operativas, investigativas, de inteligencia, fiscalización, contratación o custodia de evidencias.

De acuerdo con lo planteado por Cerna, las declaraciones podrían realizarse al ingresar a la institución, de manera anual, al asumir o dejar funciones consideradas críticas, al ascender y al término de la carrera, además de contemplar mecanismos asociados a eventuales alertas patrimoniales.

El director también sugirió incorporar un anexo reservado con información financiera detallada y permitir verificaciones mediante cruces de información con organismos como la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, conservadores de bienes raíces, el Registro Civil y la Tesorería.

“Seremos implacables con quienes se aparten de la ley, traicionen nuestra doctrina, defrauden la fe pública o vulneren a la ciudadanía que debemos proteger”, cerró Cerna.

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