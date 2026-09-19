PDI detiene a mujer vinculada a presunta estafa piramidal con 1.500 víctimas

19 sept. 2026 - 22:34 hrs.

¿Qué pasó?

Cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Perú, fue detenida en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez una mujer investigada por su presunta participación en un esquema de estafa piramidal que habría provocado pérdidas cercanas a los $1.000 millones y afectado a unas 1.500 personas.

El procedimiento fue realizado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana y se enmarca en una investigación relacionada con la plataforma “Sunflower Technology”, que habría operado entre los años 2023 y 2025.

Detención en el aeropuerto

La inspectora Yuvixa Lizana Rivera, de la Bridec Metropolitana, explicó que la aprehensión se concretó cuando la mujer se encontraba realizando los procedimientos necesarios para salir del país.

“El día de ayer, funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana procedieron a la detención de una ciudadana chilena en el interior del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, mientras se encontraba realizando trámites migratorios a fin de efectuar un viaje con destino a Perú”.

La detective agregó que “esta detención se materializó en virtud de una instrucción verbal emanada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de estafa”.

Rol de la imputada

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la mujer tendría una participación directa en la captación de personas que posteriormente realizaron inversiones a través de la plataforma.

“Esta detención se concretó en virtud de la participación directa que tiene la imputada en los hechos, lo cual dice relación con inversiones que hicieron diversas víctimas en la plataforma Sunflower Technology durante los años 2023 a 2025”, explicó Lizana.

La detective detalló además las funciones que habría desempeñado la imputada dentro del esquema investigado.

“Esta persona detenida era quien reclutaba a las personas, quien los capacitaba y además era quien tenía el conocimiento respecto del esquema piramidal”.

Promesa de altas ganancias

Las indagatorias apuntan además a que la mujer habría tenido un papel relevante en la Región de Valparaíso, donde presuntamente organizaba eventos en hoteles y realizaba capacitaciones dirigidas a potenciales inversionistas.

Uno de los principales atractivos de la plataforma habría sido la promesa de obtener elevados retornos a partir de los montos invertidos.

“Efectivamente, cuando las víctimas invertían en esta plataforma, se le indicaba que al invertir se obtenía una alta rentabilidad, la cual variaba entre el 10 o 12%”, señaló la detective.

Dinero en criptomonedas

Respecto del movimiento de los recursos, Lizana indicó que “este dinero se transaba en criptomonedas, siendo la forma de fuga del mismo”.

“Además, se obtuvo que esta plataforma dejó de operar desde el mes de julio del año 2025”, precisó.

Hasta el momento, las diligencias sitúan preliminarmente el perjuicio económico en torno a los $1.000 millones, mientras que el número estimado de personas afectadas alcanzaría las 1.500.

La investigación continúa para establecer el funcionamiento completo del presunto esquema piramidal, determinar el destino de los fondos captados y precisar la participación y eventuales responsabilidades de las personas vinculadas a la plataforma.