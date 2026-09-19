Lluvias y fuerte viento golpean fondas en Hualpén: Locatarios tuvieron que retirar sus puestos

19 sept. 2026 - 21:34 hrs.

¿Qué pasó?

Fuertes precipitaciones y el viento que se registran durante este sábado en la Región del Biobío también provocaron complicaciones en las celebraciones de Fiestas Patrias en la comuna de Hualpén.

En el sector de Cuatro Canchas, donde se desarrolla la celebración municipal, varios emprendedores se vieron afectados por las condiciones meteorológicas y tuvieron que comenzar a retirar sus productos y elementos de trabajo.

El periodista Rodolfo Ríos explicó que varios locatarios comenzaron a retirarse del lugar a medida que avanzó la tarde y aumentaron las precipitaciones.

Mientras algunos puestos debieron cerrar, el recinto continuó recibiendo personas que llegaron a pesar de las condiciones meteorológicas.

Viento y lluvia continuarán

El escenario podría mantenerse durante este domingo, con precipitaciones y fuertes rachas de viento en distintos puntos de la región.

“Hay muchísimo viento hasta ahora”, detalló el periodista, quien recordó que se pronosticaban rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

A las condiciones de viento y lluvia se suma además la posibilidad de tormentas eléctricas y la formación de nubes convectivas asociadas a trombas marinas, de acuerdo con los antecedentes meteorológicos para la zona.