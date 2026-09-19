Armada advierte posible formación de trombas marinas entre el Maule y Los Ríos

19 sept. 2026 - 20:26 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada emitió un aviso por la probabilidad de formación de nubes convectivas que podrían generar trombas marinas en sectores oceánicos y costeros entre la región del Maule y la región de Los Ríos.

El fenómeno está asociado al desplazamiento de un sistema frontal hacia el estenoreste, acompañado por zonas de baja presión, condiciones que podrían favorecer el desarrollo de este tipo de eventos sobre el mar.

El período de mayor atención será durante la madrugada y primeras horas de este domingo 20 de septiembre, entre las 00:00 y las 08:00 horas, principalmente en sectores costeros de las regiones señaladas.

La Armada aclaró que se trata de una probabilidad de ocurrencia, por lo que el aviso no significa que necesariamente se vayan a registrar trombas marinas durante ese período.

Ante la eventual formación de una tromba, el organismo entregó recomendaciones, especialmente para quienes desarrollen actividades marítimas. Entre ellas, alejarse del fenómeno y suspender faenas de buceo, pesca o maniobras, manteniendo al personal bajo resguardo y con sus chalecos salvavidas puestos.

La Armada señaló además que cualquier cambio en las condiciones previstas será informado oportunamente a través de sus canales meteorológicos marítimos.

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