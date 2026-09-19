Gran Parada Militar 2026: Sigue el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas desde el Parque O'Higgins

19 sept. 2026 - 10:02 hrs.

¿Qué pasó?

A partir de las 11:00 horas de este sábado 19 de septiembre comenzará la transmisión oficial de la Gran Parada Militar 2026, desfile de las Fuerzas Armadas con las que se conmemora el Día de las Glorias del Ejército.

El tradicional desfile en la elipse del Parque O'Higgins de Santiago será el más grande en 17 años y contará por primera vez con la presencia de José Antonio Kast como Presidente de la República.

En total participará un total de 10.206 efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea (FACh), Carabineros, la PDI y Gendarmería, quienes en esta ocasión se incorporan de forma inédita a este hito republicano.

Sin embargo, como cada año, todas las miradas se las llevarán los vehículos militares, los diferentes aviones de las brigadas de la FACh y el esperado paso de las brigadas caninas de Carabineros.

Puedes seguir en vivo la transmisión de la Parada Militar 2026 a través de las pantallas de Mega en la señal abierta de televisión y en todas las plataformas de Meganoticias.

¿Qué se celebra en Fiestas Patrias?

El 18 de septiembre se conmemora la realización de la Primera Junta Nacional de Gobierno, hecho que ocurrió en dicha fecha del año 1810 y que marcó el inicio del proceso de independencia de Chile.

El camino para que el país lograra su emancipación fue de casi ocho años, ya que fue recién el 12 de febrero de 1818 cuando se firmó el Acta de Independencia de Chile.

En tanto, el día 19 de septiembre se conmemora el Día de las Glorias del Ejército, un homenaje a los soldados que participaron en distintas batallas históricas protegiendo al país y que es un feriado legal desde el año 1915.

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