Hombre asesinó a su pareja e hijastra en Villarrica: Sujeto le confesó el crimen a su hermana

19 sept. 2026 - 09:48 hrs.

¿Qué pasó?

La Brigada de Homicidios Temuco de la PDI se encuentra investigando el femicidio de una mujer de 34 años y el asesinato de la hija de esta, una menor de 15 años, en la comuna de Villarrica, región de La Araucanía.

Un hombre de 41 años, pareja de la mujer y padrastro de la menor, confesó los hechos a su hermana y ya fue detenido por Carabineros. De acuerdo a los antecedentes preliminares, el sujeto habría ocupado un hacha para cometer los crímenes.

Doble crimen de madre e hija estremece a Villarrica

Luego del hallazgo de ambas víctimas, el Ministerio Público solicitó que la BH Temuco realizara las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica con la que se materializó el crimen.

En ese contexto, se estableció preliminarmente que "el imputado habría concurrido hasta el domicilio de una hermana, manifestando que había dado muerte a su pareja y a la hija de esta, al interior del inmueble que ambos compartían".

Al interior de la vivienda, los detectives "encontraron a ambas víctimas fallecidas, constatando lesiones atribuibles a la intervención de terceras personas".

"De manera preliminar, dichas lesiones serían compatibles con el uso de un elemento contundente, presuntamente un hacha, antecedente que deberá ser establecido mediante los peritajes correspondientes", explicó la PDI en un comunicado.

Además, se informó que el imputado, de nacionalidad chilena, mantiene antecedentes policiales por los delitos de "robo en lugar habitado y hurto simple".

La PDI también indicó que "existe un antecedente preliminar respecto de un eventual consumo de sustancias ilícitas por parte del imputado previo a la ocurrencia de los hechos", cuestión que debe ser corroborada con el avance de las diligencias.

El imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Villarrica durante la jornada de este sábado para su control de detención, en donde la Fiscalía comunicará los antecedentes de la investigación y los cargos que se le imputan.

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