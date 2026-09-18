Dos sujetos quedan en prisión preventiva por secuestro de conductor en Puerto Montt

18 sept. 2026 - 22:52 hrs.

¿Qué pasó?

Privados de libertad mientras avanza la investigación quedaron dos ciudadanos colombianos formalizados por su presunta participación en el secuestro de un conductor de aplicación ocurrido en Puerto Montt, Región de Los Lagos.

El tribunal decretó la prisión preventiva de ambos imputados al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la formalización, el afectado, un ciudadano venezolano, habría comenzado a recibir mensajes amenazantes durante la madrugada previa al secuestro, en medio de una controversia relacionada con dinero presuntamente retirado desde una cuenta.

La fiscal Karen Rosas explicó ante el tribunal cómo se habría iniciado el contacto con la víctima.

“Le empieza a pedir explicaciones respecto de un dinero que habría sido sustraído desde la cuenta de esta tercera persona, que habría arrendado la aplicación y que les pertenecía a quien efectuó este llamado”, detalló.

Según la persecutora, tras ese intercambio de mensajes, uno de los involucrados habría llegado hasta el lugar donde se encontraba el conductor a bordo de un automóvil.

“La víctima indica que luego de esta conversación, que en principio es únicamente mediante mensajería, el sujeto llega hasta el lugar a bordo de un automóvil marca Chevrolet del modelo Sail, y que él verifica la patente y ve que justamente aquel vehículo cuya patente se había incorporado en la aplicación el día anterior”, agregó.

Al día siguiente, según la investigación, los involucrados habrían llegado hasta el domicilio de la víctima, ubicado en la población 22 de Mayo de Puerto Montt, desde donde la sacaron y trasladaron en un automóvil.

El conductor habría permanecido retenido durante varias horas y fue llevado hasta un cajero automático, mientras sus captores le exigían el pago de una suma superior a $1 millón.

Durante el secuestro, el afectado también habría sido agredido con golpes y una tijera.

En medio del traslado, la víctima, que permanecía en los asientos traseros del vehículo, consiguió romper uno de los vidrios con la intención de pedir ayuda.

Posteriormente, el conductor regresó hasta su domicilio, donde se encontraba su conviviente, quien pasó a formar parte de los testigos considerados en la investigación.

Tras la formalización, el tribunal resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva para los dos imputados mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer completamente la dinámica del secuestro y determinar las responsabilidades correspondientes.