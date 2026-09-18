"Dieciocho vibes": Alexandra Litvinova se luce preparando sus primeras empanadas de pino

18 sept. 2026 - 21:59 hrs.

Alexandra Litvinova se sumó al ambiente de Fiestas Patrias y sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde mostró el paso a paso de sus primeras empanadas de pino.

La modelo rusa-ucraniana se mostró completamente involucrada en la preparación. Partió picando la cebolla, aunque el proceso también incluyó algunas lágrimas. Luego continuó con los distintos ingredientes hasta llegar incluso a la preparación de la masa.

Todo el proceso estuvo acompañado por “La Consentida” y por la frase “dieciocho vibes”, mientras que en la descripción de la publicación escribió: “Celebrando el Dieciocho con mis primeras empanadas”.

El registro rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el resultado de la preparación y la forma en que Litvinova se sumó a las tradiciones chilenas.

“Ya denle la nacionalidad ya, bien chilena la cabra”, escribió uno de los usuarios, mientras que otro comentó: “Ta lista amiga! Denle pasaporte ya!!”.

Alexandra Litvinova, quien además es madre de Bela Sánchez, hija de su relación con el exfutbolista Alexis Sánchez, recibió múltiples comentarios positivos por su particular celebración de estas Fiestas Patrias.