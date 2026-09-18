Pedro Astorga tras operarse de la espalda: "Para estar mejor de un dolor que me tiene mal"

18 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Pedro Astorga preocupó a sus seguidores luego de compartir una fotografía desde una clínica, donde aparecía utilizando una bata médica y sin entregar inicialmente mayores detalles sobre el motivo de su visita al recinto asistencial.

A través de sus historias de Instagram, el deportista acompañó la imagen con un breve mensaje en el que buscó transmitir tranquilidad a quienes siguen sus actividades.

“Vamos a tirar para arriba. Todo está bien”, escribió Astorga junto a la fotografía.

Pedro Astorga explicó qué le ocurrió

Horas más tarde, el exparticipante de realities decidió entregar más antecedentes y explicó que debió someterse a una intervención en la espalda debido a un dolor que lo venía afectando.

Fiel a su estilo, Astorga abordó la situación con humor y compartió una imagen creada con inteligencia artificial para mostrar, de manera divertida, cómo habría quedado después del procedimiento: “Así quedé”, escribió sobre la particular imagen.

Posteriormente, entregó detalles sobre el motivo de su paso por la clínica: “Me hice una pequeña intervención en la espalda, pero de pronta recuperación y para estar mejor de un dolor que me tiene mal”, explicó el deportista.

De esta manera, Astorga aclaró que se trató de una intervención que, según sus propias palabras, tendría una pronta recuperación. Sin embargo, no especificó qué procedimiento se realizó ni entregó mayores antecedentes sobre el dolor que lo aquejaba.

El mensaje de Pedro Astorga a sus seguidores

Las publicaciones generaron preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a enviarle mensajes para conocer detalles sobre su estado de salud.

Ante las muestras de cariño, el deportista agradeció las muestras de preocupación y volvió a utilizar sus historias de Instagram para referirse a la situación: “Gracias por sus mensajes de preocupación”, expresó Astorga.

Por ahora, Pedro Astorga no ha entregado más detalles sobre la intervención ni ha precisado cuánto tiempo necesitará para recuperarse completamente.

El deportista, en tanto, ha buscado transmitir tranquilidad a sus seguidores y ha asegurado que “todo está bien”, mientras espera recuperarse del dolor que motivó su paso por la clínica.

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