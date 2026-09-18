De Maipú a Estados Unidos: El histórico Sahne-Nuss cumple más de 100 años y cruza fronteras

18 sept. 2026 - 19:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un clásico de los chocolates chilenos está celebrando un importante aniversario. Se trata de Sahne-Nuss, producto que nació en 1924 y que, más de un siglo después, continúa siendo elaborado exclusivamente en la planta de Nestlé ubicada en la comuna de Maipú.

Actualmente, el chocolate supera los dos millones de barras vendidas al mes en Chile y también se ha convertido en uno de los productos que los turistas suelen llevar como recuerdo de su visita al país. Su característica mezcla de chocolate de leche y almendras tostadas se ha mantenido como parte de su identidad a lo largo de las generaciones.

Pero el tradicional chocolate no se quedó en Chile. Durante este 2026, Nestlé inició su exportación directa hacia Estados Unidos, con los primeros envíos destinados a Florida y Nueva York. La primera operación contempló cerca de 60 000 unidades de productos elaborados en la planta de Maipú.

La compañía ahora proyecta ampliar su presencia hacia Texas y California, apuntando principalmente a zonas donde existe una importante comunidad latina y chilena.

La gerenta de Marketing de Chocolates de Nestlé Chile, Karem Muñoz, conversó con La Voz de Maipú y destacó el vínculo que el producto ha mantenido con los consumidores durante décadas y señaló que Sahne-Nuss está asociado a recuerdos y momentos compartidos por distintas generaciones, además del orgullo de que un producto elaborado en Chile pueda llegar a otros mercados.

Desde la empresa también explicaron que el interés en Estados Unidos responde, entre otros factores, a la demanda de consumidores latinos y especialmente de chilenos residentes en ese país, quienes buscan acceder a marcas reconocibles y vinculadas con sus recuerdos e identidad.