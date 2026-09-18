Tren a Melipilla ya no llegará a la Estación Central: ¿Dónde comenzará el recorrido tras descartarse el tramo subterráneo?

18 sept. 2026 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer jueves 17 de septiembre, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) anunció que la licitación del tramo subterráneo del Tren Alameda-Melipilla (TAM) se declaró desierta, por lo que momentáneamente quedó descartada su llegada a la Estación Central.

De acuerdo a EFE, la postergación de este tramo se decidió en base a "la necesidad de optimizar las inversiones y teniendo en cuenta que no ha sido posible dejar sin efecto los pagos de derechos municipales por el uso de Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP) para el tramo soterrado".

Con esta decisión de la empresa, el proyecto que uniría el centro capitalino con el poniente de la Región Metropolitana quedará con dos estaciones menos, ya que no llegará al principal terminal ferroviario del país y perderá su conexión con la Línea 1 del Metro de Santiago.

¿A dónde llegará ahora el Tren a Melipilla?

Debido a la suspensión del tramo subterráneo del TAM, el servicio ya no contará con la estación Alameda (Estación Central) ni con la nueva estación que se construiría en el sector de la Población Hermanos Carrera, un barrio de la comuna de Estación Central con mala conectividad.

Si bien el nuevo tren igualmente llegará a la capital, solo lo hará hasta la comuna de Cerrillos, específicamente a la estación Lo Errázuriz, en donde se podrá hacer combinación con la estación homónima de la Línea 6 que actualmente construye el Metro.

EFE

La cancelación del tramo subterráneo no solo afecta al TAM, sino también al Tren Santiago-Batuco que iniciará en la estación Quinta Normal de la Línea 5, ya que entre los planes de la empresa estatal siempre ha estado la futura conexión de ambos servicios mediante un túnel bajo la avenida Matucana.

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