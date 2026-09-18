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Temblor en la zona central: Estas fueron las intensidades reportadas por Senapred en localidades de Valparaíso, O'Higgins y la RM

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, los habitantes de la zona central de Chile se alertaron con un temblor de magnitud 4.8 ocurrido a las 13:52 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos del organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 4 km al noroeste de Farellones, en la Región Metropolitana. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 98 km.

Por el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de este sismo.

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Estas fueron las intensidades del temblor

Sismología catalogó el sismo como "percibido", por lo que Senapred realizó su "reporte de intensidades", según la escala de Mercalli:

Región de Valparaíso

  • Quillota: V.
  • San Antonio: IV.
  • Casablanca: IV.
  • Limache: IV.
  • Quilpué: IV.
  • Viña del Mar: IV.
  • San Felipe: IV.
  • Cartagena: III.

Región Metropolitana

  • Tiltil: IV.
  • San José de Maipo: IV.
  • San Bernardo: IV.
  • Independencia: IV.
  • La Florida: IV.
  • La Pintana: IV.
  • Las Condes: IV.
  • Macul: IV.
  • Ñuñoa: IV.
  • Quilicura: IV.
  • San Miguel: IV.
  • San Ramón: IV.
  • Isla de Maipo: IV.
  • Peñaflor: IV.
  • Talagante: IV.
  • Santiago: III.
  • Curacaví­: III.
  • Lo Barnechea: III.
  • El Monte: III.

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Región de O'Higgins

  • Navidad: III.
  • Rancagua: III.
  • Graneros: III.
  • Machalí­: III.
  • Mostazal: III.
  • Rengo: III.
  • Chimbarongo: II.
  • San Fernando: II.

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