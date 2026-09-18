Temblor en la zona central: Estas fueron las intensidades reportadas por Senapred en localidades de Valparaíso, O'Higgins y la RM
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este viernes, los habitantes de la zona central de Chile se alertaron con un temblor de magnitud 4.8 ocurrido a las 13:52 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.
De acuerdo a los datos del organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 4 km al noroeste de Farellones, en la Región Metropolitana. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 98 km.
Por el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de este sismo.Ir a la siguiente nota
Estas fueron las intensidades del temblor
Sismología catalogó el sismo como "percibido", por lo que Senapred realizó su "reporte de intensidades", según la escala de Mercalli:
Región de Valparaíso
- Quillota: V.
- San Antonio: IV.
- Casablanca: IV.
- Limache: IV.
- Quilpué: IV.
- Viña del Mar: IV.
- San Felipe: IV.
- Cartagena: III.
Región Metropolitana
- Tiltil: IV.
- San José de Maipo: IV.
- San Bernardo: IV.
- Independencia: IV.
- La Florida: IV.
- La Pintana: IV.
- Las Condes: IV.
- Macul: IV.
- Ñuñoa: IV.
- Quilicura: IV.
- San Miguel: IV.
- San Ramón: IV.
- Isla de Maipo: IV.
- Peñaflor: IV.
- Talagante: IV.
- Santiago: III.
- Curacaví: III.
- Lo Barnechea: III.
- El Monte: III.
Región de O'Higgins
- Navidad: III.
- Rancagua: III.
- Graneros: III.
- Machalí: III.
- Mostazal: III.
- Rengo: III.
- Chimbarongo: II.
- San Fernando: II.