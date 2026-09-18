Temblor en la zona central: Estas fueron las intensidades reportadas por Senapred en localidades de Valparaíso, O'Higgins y la RM

18 sept. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, los habitantes de la zona central de Chile se alertaron con un temblor de magnitud 4.8 ocurrido a las 13:52 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos del organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 4 km al noroeste de Farellones, en la Región Metropolitana. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 98 km.

Por el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de este sismo.

Estas fueron las intensidades del temblor

Sismología catalogó el sismo como "percibido", por lo que Senapred realizó su "reporte de intensidades", según la escala de Mercalli:

Región de Valparaíso

Quillota: V .

. San Antonio: IV .

. Casablanca: IV .

. Limache: IV .

. Quilpué: IV .

. Viña del Mar: IV .

. San Felipe: IV .

. Cartagena: III.

Región Metropolitana

Tiltil: IV .

. San José de Maipo: IV .

. San Bernardo: IV .

. Independencia: IV .

. La Florida: IV .

. La Pintana: IV .

. Las Condes: IV .

. Macul: IV .

. Ñuñoa: IV .

. Quilicura: IV .

. San Miguel: IV .

. San Ramón: IV .

. Isla de Maipo: IV .

. Peñaflor: IV .

. Talagante: IV .

. Santiago: III .

. Curacaví­: III .

. Lo Barnechea: III .

. El Monte: III.

Región de O'Higgins

Navidad: III .

. Rancagua: III .

. Graneros: III .

. Machalí­: III .

. Mostazal: III .

. Rengo: III .

. Chimbarongo: II .

. San Fernando: II.

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