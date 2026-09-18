Temblor en el norte de Chile: Conoce la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este viernes, a las 11:42 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 26 km al noreste de Putre, en la región de Arica y Parinacota. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 149 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.