Tras ráfagas de viento de hasta 70 km/h: Meteoróloga de Megatiempo anuncia más lluvias y tormentas eléctricas en la zona norte

18 sept. 2026 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

El inicio de las Fiestas Patrias en el norte del país se vio lamentablemente interrumpido por fuertes ráfagas de viento que obligaron, incluso, a la suspensión de las celebraciones en algunas localidades como Vicuña, en la región de Coquimbo.

Al respecto, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que todo se debe a una "vaguada en altura" que está dejando "inestabilidad" en toda la zona norte, por lo que para el resto de esta jornada incluso se han pronosticado lluvias y tormentas eléctricas en dicho sector del país.

"Va a ser un día bien movido meteorológicamente"

De entrada, la profesional explicó que el "viento terral", conocido como raco en la zona central, "ha predominado durante la jornada de la noche y durante la madrugada con vientos de hasta 70 km/h en algunos sectores".

El viento terral que viene del este, que se vio favorecido por temperaturas de hasta 30.8° durante la madrugada en localidades como Tocopilla, región de Antofagasta, mantiene actualmente a más de 30 mil clientes sin suministro eléctrico en la vecina región de Tarapacá.

Aguilera explicó que la vaguada en altura "también ha dejado precipitaciones tipo llovizna en algunos sectores del litoral y también precipitaciones tipo lluvia hacia el interior" de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

De acuerdo a la meteoróloga, estos tipos de precipitaciones podrían repetirse durante el resto del día e incluso mañana sábado, mientras que "el viento, al menos, se va a mantener presente durante esta jornada de viernes hasta alrededor de las cuatro o cinco de la tarde".

"Abarca gran parte del Norte Chico y el Norte Grande, desde la región de Coquimbo, y también está la probabilidad de tormentas eléctricas", anunció posteriormente Aguilera.

"Estamos bajo la influencia de una vaguada en altura que trae aire cálido, porque viene del área subtropical. Entonces, hay mucha inestabilidad tanto en los sectores del valle, precordillera y no se descartan tormentas eléctricas incluso en la costa", detalló.

Finalmente, Lissette Aguilera sostuvo que este viernes en el norte del país "va a ser un día bien movido meteorológicamente".

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