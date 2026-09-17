Tren Melipilla no iniciará en Estación Central: EFE declara desierta licitación y posterga tramo soterrado

17 sept. 2026 - 20:36 hrs.

¿Qué pasó?

El Tren Melipilla comenzará a operar en 2028, pero no iniciará en Estación Central como se tenía proyectado. EFE Trenes de Chile declaró desierta la licitación del tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda y decidió postergar su construcción para concentrarse en las obras que ya están en ejecución.

¿Qué dijo EFE?

“Considerando la necesidad de optimizar las inversiones y teniendo en cuenta que no ha sido posible dejar sin efecto los pagos de derechos municipales por el uso de Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP) para el tramo soterrado de Lo Errázuriz a Alameda, EFE Trenes de Chile resolvió postergar la construcción y declarar desierta la licitación del tramo soterrado”, explicó la empresa.

¿Cómo funcionará el servicio?

En su primera etapa, el tren se conectará con la futura estación Lo Errázuriz de la Línea 6 de Metro. Desde allí, permitirá trasladarse entre Talagante y el centro de Santiago.

El proyecto que continúa en ejecución contempla dos tramos:

Cerrillos-Malloco.

Malloco-Melipilla.

Ambos suman 58 kilómetros y atraviesan siete comunas. Actualmente, las obras registran un 30% de avance, con trabajos en las plataformas ferroviarias y en las principales estaciones.

EFE también informó que el próximo año comenzará la construcción del terminal Melipilla, que por ahora se encuentra en proceso de rescate arqueológico.

Cambios normativos y llegada de los trenes

La empresa señaló que espera avanzar en modificaciones normativas relacionadas con la ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público. Su objetivo es acceder a condiciones de exención similares a las que tienen organismos como el Serviu, el Ministerio de Obras Públicas y Metro, además de empresas privadas que prestan servicios públicos.

En paralelo, los 22 trenes destinados al servicio están en proceso de fabricación y su llegada a Chile está prevista para el primer semestre de 2027. Tras su arribo, se realizarán pruebas estáticas y dinámicas, para luego dar paso a la marcha blanca.

Las obras del tramo Cerrillos-Malloco están a cargo del Consorcio Dragados Besalco Obras Ferroviarias, mientras que el segmento entre Malloco y Melipilla es ejecutado por Sacyr.

Así, el proyecto mantiene su fecha estimada de inicio para 2028, aunque la conexión directa con Estación Central quedará pendiente de la construcción del tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda.

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