EFE Valparaíso recibe el cuarto de cinco nuevos trenes que se incorporarán a la red Limache-Puerto

06 sept. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

La red de EFE Valparaíso continúa con su proceso de renovación y refuerzo de su flota. Esta semana llegó a la región el cuarto de los cinco nuevos trenes que serán incorporados al servicio Limache–Puerto.

La nueva unidad arribó a Limache, donde ahora deberá someterse a una serie de pruebas, calibraciones y procesos de validación antes de comenzar a operar en la red ferroviaria.

Los carros fueron fabricados por la empresa china CRRC-Sifang, uno de los principales productores de trenes a nivel mundial. La incorporación de estas unidades busca responder al aumento sostenido en la cantidad de pasajeros.

De hecho, solo durante 2024, el servicio Limache–Puerto transportó a más de 20 millones de personas. Actualmente, EFE Valparaíso cuenta con una flota de 35 trenes de dos coches, por lo que la llegada de los cinco nuevos automotores permitirá reforzar la capacidad disponible.

¿Cuánto aumentará la capacidad del servicio?

La incorporación de los nuevos trenes permitirá incrementar en un 20% la capacidad de transporte durante los horarios punta, además de entregar mayor flexibilidad para gestionar el tráfico ferroviario.

La medida también considera la pronta puesta en funcionamiento de la Estación Valencia, ante el aumento progresivo de pasajeros registrado en el servicio.

El sistema Limache–Puerto, que comenzó sus operaciones en noviembre de 2005, cuenta con una extensión de 43 kilómetros y conecta las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache.

En total, dispone de 21 estaciones, con Puerto y Limache como terminales. En esta última estación, además, existe conexión con servicios de buses hacia distintos sectores de la comuna y hacia La Calera, La Cruz y Quillota.

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