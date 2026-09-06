Nuevo deslizamiento de tierra en Nepal deja dos trabajadores muertos durante obras de hidroeléctrica

06 sept. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo deslizamiento de tierra registrado en Nepal dejó a dos trabajadores fallecidos luego de que quedaran sepultados por rocas y tierra mientras se encontraban realizando labores en una obra de construcción de un proyecto hidroeléctrico, en el distrito de Kaski, en el centro del país.

Los trabajadores resultaron gravemente heridos tras el derrumbe y fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, ambos fallecieron mientras recibían tratamiento.

De manera paralela, otro deslizamiento se produjo en la zona de Api Himal, situación que llevó a las autoridades a emitir una alerta para los residentes ubicados en las cercanías del río Chaulani, ante la posibilidad de que se produzcan nuevos movimientos de tierra.

Equipos policiales fueron desplegados en las zonas afectadas, mientras las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse atenta y tomar precauciones debido a las condiciones del terreno y las intensas lluvias que afectan al país.

El hecho ocurre mientras Nepal todavía enfrenta las consecuencias de las devastadoras inundaciones repentinas registradas el pasado 26 de agosto, que han dejado un saldo de 1.344 personas fallecidas y 4.887 desaparecidas, según el último balance conocido.

Las intensas lluvias monzónicas que afectan habitualmente a esta zona de Asia han generado condiciones favorables para nuevos deslizamientos. A esto se suman las advertencias de expertos respecto de la intensificación de estos fenómenos producto de las condiciones climáticas actuales.

En medio de esta emergencia, los equipos de rescate continúan trabajando para encontrar a las personas que permanecen desaparecidas. Durante los últimos días también se han registrado rescates de sobrevivientes que permanecieron varios días atrapados, manteniendo abierta la esperanza de encontrar a más personas con vida.

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