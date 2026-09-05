Nuevos rescates con vida en Nepal reavivan las esperanzas 10 días después del alud

05 sept. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

Los rescatistas de Nepal lograron este sábado sacar con vida de entre los escombros a un ciudadano chino y a una mujer nepalí, mientras los equipos de emergencia continúan cavando en busca de personas desaparecidas 10 días después de un alud devastador.

Un equipo de rescate conjunto compuesto por personal del Ejército de Nepal y expertos extranjeros rescató al operador chino a 225 metros dentro del túnel del Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa, según indicó un comunicado militar.

Una imagen del rescate publicada en la página de Facebook del ejército nepalí muestra al hombre, identificado solo como Luhaitao, apoyado sobre los hombros de dos rescatistas vestidos de camuflaje.

Parecía alerta, pero sus manos estaban cubiertas de un barro espeso y viscoso.

"Actualmente se está evaluando su estado de salud y continúan las operaciones de búsqueda y rescate", señaló el ejército.

El sobreviviente se encontraba entre los cientos de trabajadores de una planta hidroeléctrica que desaparecieron después de que un inmenso alud de hielo y barro, similar a un tsunami, arrasara la frontera entre China y Nepal tras el colapso masivo de un glaciar el 26 de agosto.

Casi al mismo tiempo, la policía nepalí indicó que una mujer de 64 años fue rescatada este sábado con vida de su casa, que había quedado sumergida por el barro en su mayor parte.

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