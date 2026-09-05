Familias ya demarcaron sus terrenos en La Pampilla: Mega transmitirá en vivo la multitudinaria fiesta

05 sept. 2026 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

A poco más de una semana de que comience una nueva edición de La Pampilla, en Coquimbo, las familias que mantienen la tradición de instalarse durante estas celebraciones ya comenzaron a marcar los espacios que ocuparán durante los festejos.

Desde el lugar, el periodista Rodrigo Sánchez mostró cómo la explanada que durante gran parte del año permanece sin estructuras ya comienza a prepararse para recibir a miles de personas. Los terrenos son demarcados por las propias familias, quienes mantienen esta costumbre desde hace generaciones.

Piedras, cables, plásticos y distintos elementos sirven para identificar los espacios donde se instalarán durante los días de celebración. Según explicó el periodista, el uso de estos terrenos para quienes llegan a alojar durante La Pampilla es gratuito, mientras que los comerciantes deben postular y pagar por los puestos que ocuparán durante la festividad.

El recinto, que puede parecer una explanada vacía durante el resto del año, se transforma durante septiembre en una verdadera ciudadela, con puestos comerciales, espacios para alojar y un escenario de grandes dimensiones que concentra los principales espectáculos.

Este año, además, La Pampilla tendrá una transmisión inédita, ya que será televisada. Por primera vez en su historia, Mega llevará la celebración en vivo a todo Chile durante los días 18, 19 y 20 de septiembre, en horario prime, a través de su señal principal y MegaGo.

La conducción estará a cargo de Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, quienes encabezarán las tres jornadas de transmisión desde Coquimbo.

En cuanto a la parrilla solidaria de artistas, hasta ahora se ha mencionado la participación de Los Viking 5, Kinti Gimmari, Jairo Vera, El Flaco, Gino Mella, La Noche y Tomo Como Rey, aunque desde la organización todavía podrían sumarse nuevos nombres.

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