Volcán Villarrica aumenta su actividad: Alerta técnica refuerza monitoreo del macizo

05 sept. 2026 - 09:27 hrs.

¿Qué pasó?

El volcán Villarrica se mantiene bajo un monitoreo reforzado luego de que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) emitiera una alerta técnica amarilla debido al aumento de su actividad durante las últimas semanas.

El corresponsal de Meganoticias en la zona, Diego Sanhueza, se trasladó hasta el lugar y constató en terreno las condiciones en las que se encuentra el macizo, que durante la mañana se mantenía sin fumarola visible y con una actividad que, a simple vista, no presentaba una mayor intensidad.

De acuerdo con el último informe del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas), durante agosto se registró un incremento en la actividad sísmica del Villarrica, además de cambios asociados al lago de lava ubicado en su interior. Estos antecedentes llevaron al organismo técnico a elevar su nivel de alerta.

La información fue comunicada a Senapred, que mantiene una Alerta Temprana Preventiva para las regiones de La Araucanía y Los Ríos, considerando que el volcán Villarrica se encuentra en el límite entre ambas regiones.

Las autoridades recalcaron que la alerta técnica no significa que exista un peligro inminente para la población. De hecho, el Villarrica es el volcán más activo de Chile y uno de los que cuenta con mayor cantidad de sensores y sistemas de monitoreo, precisamente para detectar oportunamente cualquier cambio en su comportamiento.

En terreno, Sanhueza señaló que durante el ascenso realizado en la mañana del viernes se pudo observar solo una leve fumarola. También se han reportado por parte de habitantes de la zona algunos episodios de incandescencia, aunque hasta ahora no se ha informado de una intensificación significativa de la actividad.

A esta situación se suma el viento puelche que afecta a la zona lacustre durante este fin de semana. En Pucón se registraban cerca de 48 kilómetros por hora y se esperan ráfagas que podrían alcanzar hasta los 100 km/h, especialmente durante la jornada del domingo.

Las condiciones meteorológicas podrían provocar restricciones en el acceso al centro de montaña y en los ascensos al volcán. Por ello, el llamado es a mantenerse informados y extremar las precauciones, especialmente para quienes pretendan llevar a cabo actividades en sectores cordilleranos, donde las fuertes ráfagas podrían generar condiciones complejas, como viento blanco.

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