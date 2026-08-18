Por sistema frontal: Estas son las zonas con orden de evacuación en Tarapacá y Antofagasta
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha emitido una serie de alertas SAE solicitando a los habitantes de distintos sectores de las regiones de Antofagasta y Tarapacá evacuar ante el peligro de aluviones y la activación de quebradas.
¿Dónde solicitaron evacuar?
En la región de Tarapacá, Senapred solicitó evacuar los sectores Complejo Aduanero El Loa y Chanavaya, en la comuna de Iquique.
También en Iquique, se pidió evacuar los sectores Caletas San Marcos y Río Seco, debido al peligro de aluvión.Ir a la siguiente nota
En tanto, en la región de Antofagasta, Senapred solicitó la evacuación inmediata de los pobladores del sector Paposo, en la comuna de Taltal, debido a la activación de quebradas.
La misma situación fue alertada en el sector Huella Tres Puntas, en la comuna de Tocopilla, donde se solicitó evacuar ante la activación de quebradas.
Las autoridades reiteraron el llamado a seguir las instrucciones de evacuación y trasladarse hacia zonas seguras ante el riesgo que representan las condiciones meteorológicas en ambas regiones.
¡ATENCIÓN!— SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026
Por peligro de aluvión se solicita EVACUAR sectores Complejo Aduanero El Loa y Chanavaya en la comuna de #Iquique, Región de Tarapacá.
Para reforzar el proceso de evacuación #SENAPRED activó Mensajería #SAE.
Mantén la calma y sigue las indicaciones de las… pic.twitter.com/p0LIasc9OG
¡ATENCIÓN!— SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026
Por peligro de aluvión se solicita EVACUAR sectores Caletas San Marcos y Río Seco en la comuna de #Iquique, Región de Tarapacá. #SENAPRED activó Mensajería #SAE.
Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de… pic.twitter.com/LzhbHXwEhD
¡ATENCIÓN!— SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026
Por peligro de aluvión se solicita EVACUAR sectores Caletas San Marcos y Río Seco en la comuna de #Iquique, Región de Tarapacá. #SENAPRED activó Mensajería #SAE.
Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de… pic.twitter.com/LzhbHXwEhD
¡ATENCIÓN!— SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026
Por activación de quebradas se solicita EVACUAR sector Paposo en la comuna de #Taltal, Región de Antofagasta. #SENAPRED activó Mensajería #SAE.
Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de evacuar recuerda… pic.twitter.com/l4upDVArvo
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