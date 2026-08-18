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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Alerta

URGENTE: Aluvión en Tocopilla

Por sistema frontal: Estas son las zonas con orden de evacuación en Tarapacá y Antofagasta

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha emitido una serie de alertas SAE solicitando a los habitantes de distintos sectores de las regiones de Antofagasta y Tarapacá evacuar ante el peligro de aluviones y la activación de quebradas.

¿Dónde solicitaron evacuar?

En la región de Tarapacá, Senapred solicitó evacuar los sectores Complejo Aduanero El Loa y Chanavaya, en la comuna de Iquique.

También en Iquique, se pidió evacuar los sectores Caletas San Marcos y Río Seco, debido al peligro de aluvión.

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En tanto, en la región de Antofagasta, Senapred solicitó la evacuación inmediata de los pobladores del sector Paposo, en la comuna de Taltal, debido a la activación de quebradas.

La misma situación fue alertada en el sector Huella Tres Puntas, en la comuna de Tocopilla, donde se solicitó evacuar ante la activación de quebradas.

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Las autoridades reiteraron el llamado a seguir las instrucciones de evacuación y trasladarse hacia zonas seguras ante el riesgo que representan las condiciones meteorológicas en ambas regiones.

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