"Hay muchas casas afectadas": Corresponsal de Meganoticias muestra la emergencia tras aluvión en Tocopilla

18 ag. 2026 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista y corresponsal de Meganoticias, Pamela López, llegó hasta el sector de 21 de Mayo, junto a la rotonda Alexis Sánchez, para mostrar en terreno las consecuencias del aluvión que afecta a Tocopilla producto de las intensas lluvias.

La emergencia llevó a senadores y diputados de la región de Antofagasta a solicitar al Gobierno declarar estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en la región, o subsidiariamente en las provincias de Antofagasta y Tocopilla, debido a la magnitud de las afectaciones.

En el lugar, la periodista constató los efectos que dejó el paso del barro por las calles y viviendas del sector. Las imágenes muestran a vecinos trabajando con palas y escobas para retirar el material que ingresó a sus casas, mientras Carabineros permanece desplegado en la zona.

"Son los vecinos los que están tratando de limpiar"

“Hay muchas casas afectadas”, relató Pamela López durante el despacho, explicando que el barro ingresó a numerosas viviendas. La corresponsal también mostró a vecinos intentando limpiar sus inmuebles y enfrentar los efectos de la emergencia.

“Hasta el momento son los vecinos los que están tratando de limpiar. Carabineros está tratando de ayudar a las personas, pero en este momento son solo los vecinos los que están tratando de sacar el barro desde sus casas”, explicó la periodista.

La emergencia se registra luego de la intensificación de las precipitaciones durante este martes en Tocopilla, situación que provocó el aluvión y generó complicaciones en distintos sectores de la comuna.

Las imágenes registradas por Meganoticias dan cuenta de la magnitud de la emergencia, con calles cubiertas de barro, viviendas afectadas y vecinos trabajando para recuperar sus hogares tras el paso de las corrientes.