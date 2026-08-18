Activación de quebradas en Tocopilla: Senapred solicita evacuar diferentes sectores de la comuna

18 ag. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja situación se registra durante esta jornada en Tocopilla, región de Antofagasta, producto de la activación de quebradas asociada a las intensas precipitaciones que afectan a la zona.

Ante este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación preventiva de distintos sectores de la comuna y llamó a la población a mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades y equipos desplegados en terreno.

Estos son los sectores que deben evacuar

De acuerdo con la información entregada por Senapred, se solicitó evacuar los sectores Almirante Riveros, O'Higgins, Pacífico Norte, Tres Marías, Cinco de Octubre y 18 de Septiembre, todos por activación de quebradas. De esta manera, son seis sectores de Tocopilla los que se encuentran bajo este llamado de evacuación.

Llamado a seguir las instrucciones de las autoridades

Senapred pidió a las personas que se encuentren en las zonas señaladas mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades y de los organismos que se encuentran trabajando en terreno.

El organismo también recordó que, al momento de evacuar, las personas deben considerar a sus mascotas y sus necesidades, procurando trasladarlas junto con ellas hacia un lugar seguro.

Todo sobre Senapred