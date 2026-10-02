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Bono por asistencia escolar: Estos son los requisitos que debe cumplir el estudiante

El Bono por Deber Asistencia Escolar es un beneficio del Estado que entrega un aporte mensual de $10.000 por cada niño o niña que cumpla con las condiciones establecidas.

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el alumno?

El beneficio está dirigido a familias que forman parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por lo que no está disponible para todos los estudiantes.

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Además, los integrantes de la familia deben participar en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

En el caso del alumno, uno de los requisitos es tener entre 6 y 18 años al 31 de marzo del año correspondiente al beneficio.

También debe estar matriculado en una institución educacional reconocida por el Estado y cursar enseñanza básica o media.

Asistencia

Pero el punto clave está en la asistencia: el estudiante debe registrar una asistencia mensual igual o superior al 85% para acceder al aporte.

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Para los meses de enero y febrero, existe una regla especial. En ese período se considera el promedio de asistencia registrado entre julio y diciembre del año anterior.

Una buena noticia es que la familia no necesita postular. La asistencia es acreditada directamente por el Ministerio de Educación.

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