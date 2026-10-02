Kathy Contreras confesó infidelidad con compañero de programa juvenil: "Nos juntaron esa noche y nos fuimos a un motel"

02 oct. 2026 - 19:35 hrs.

Una inesperada confesión hizo Kathy Contreras al recordar una relación amorosa de años atrás, cuando formaba parte de un reconocido programa juvenil.

La exparticipante de Fiebre de Baile habló del episodio en el podcast "Sex and Secrets", donde contó que fue infiel a una antigua pareja.

La infidelidad

"Yo sí fui infiel y fui infiel con todo, pero me sentí muy culpable y también fue por una pelea, por una discusión", reconoció.

Según relató, llevaba poco más de dos años de relación con su pololo de ese entonces, vivían juntos, pero atravesaban un complicado momento como pareja.

"Yo tenía compañeritos en Calle 7, guapitos todos, guapos todos. Entonces había como uno que también había terminado con su pareja", contó.

La situación dio un giro inesperado cuando coincidió con aquel compañero fuera de las cámaras. “Nos juntaron esa noche y nos fuimos a un motel, miércale".

Contreras aseguró que, pese a lo ocurrido, seguía enamorada de su novio. “Yo estaba tan enamorada de mi pareja que tuve que tomarme unos buenos copetes. Lo hice de... necesitaba adrenalina, cariño".

Pero la ex Calle 7 no se contuvo y decidió contarle lo ocurrido: "Después fui, y yo soy como buenita igual, y le conté”.

Finalmente, aseguró que el episodio cambió la dinámica de la relación: "Después nunca más volvió a ser lo mismo. Después partió esta dinámica de vuelta; se da en muchas parejas. ¿Han cachado que es como ‘te hago una, después yo te hago otra'?", sentenció.