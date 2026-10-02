Pescador se encuentra desaparecido tras volcamiento de bote en Talcahuano: Armada mantiene operativo de búsqueda

02 oct. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo de búsqueda se desarrolla durante la tarde de este viernes en la Bahía de Concepción, luego de que dos personas cayeran al mar desde una embarcación tipo Zodiac frente a las costas de Talcahuano, región del Biobío.

De acuerdo con la información entregada por la Autoridad Marítima, ambas personas se encontraban a bordo de un bote de goma que habría zarpado desde la rampa del Paseo María Isabel.

Encuentran a un pescador con vida

Tras recibir la alerta, se activaron los protocolos de emergencia y se desplegaron medios terrestres y marítimos para dar con los afectados.

Gracias al rápido operativo, una patrulla terrestre logró divisar a una de las personas, quien se encontraba sujetándose de la embarcación. El jefe de la patrulla abordó un Zodiac del Cendyr Náutico y concretó su rescate. Posteriormente, el hombre fue trasladado hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano, según publicó BioBioChile.

Un pescador se mantiene desaparecido

En paralelo, se mantiene un operativo para encontrar a la segunda persona que se encontraba a bordo del bote y que permanece desaparecida.

En las labores participan la Patrullera Marítima "Tomé", la unidad marítima LSR "María Isabel", buzos de la Gobernación Marítima de Talcahuano y personal especializado de la Partida de Salvataje de la Segunda Zona Naval.

Ambos afectados se encontraban realizando labores de vigía de una nave mayor que permanece encallada desde 2019 en el sector. La embarcación mantiene bandera ecuatoriana y estaría a la espera de autorización de zarpe por parte de las autoridades chilenas.

Las circunstancias en que se produjo la caída de las personas al mar son materia de investigación, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para dar con el paradero del tripulante desaparecido.

Todo sobre Región de Biobío