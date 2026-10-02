Reportan truenos, relámpagos y granizos en diversas comunas de Santiago

02 oct. 2026 - 20:28 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del sistema frontal que afecta a la zona centro del país, diversas comunas de Santiago, en la región Metropolitana, han reportado caída de granizos.

La tarde de este viernes, usuarios de redes sociales han compartido registros desde comunas como San Miguel, Lo Prado, San Joaquín, La Florida, entre otras.

Evento meteorológico en la RM

Lisette Aguilera, meteoróloga de Mega, explicó el fenómeno meteorológico que se está presentando en la capital: "Estamos bajo el fenómeno del niño, (...) esto ha permitido que haya mayor inyección de vapor y que se trasladen acá a la zona central estos sistemas de baja de baja presión".

Los sistemas de baja presión están generando inestabilidad en la zona centro norte hacia el sur. A esto se suma la presencia de actividad eléctrica sobre la Región Metropolitana.

Revisa los registros de granizos en distintos sectores y comunas

San Joaquín

Sector Av. Vicuña Mackenna





San Miguel





Lo Prado